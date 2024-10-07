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Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди
Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди
В очереди на Крымском мосту проезда ждут 200 автомобилей, скопление транспорта наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T14:15
2024-10-07T14:18
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту проезда ждут 200 автомобилей, скопление транспорта наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Затор начал формироваться после полудня. В 12 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было, в 13 часов со стороны полуострова находились 20 машин. За час очередь выросла в 10 раз.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи насчитывает 200 автомобилей

14:15 07.10.2024 (обновлено: 14:18 07.10.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту проезда ждут 200 автомобилей, скопление транспорта наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Затор начал формироваться после полудня. В 12 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было, в 13 часов со стороны полуострова находились 20 машин. За час очередь выросла в 10 раз.

"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.

Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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18 августа, 13:30Ситуация на дорогах Крыма
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