https://crimea.ria.ru/20241007/krymskiy-most-seychas-sotni-mashin-stoyat-v-ocheredi-1140899269.html

Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди

Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди

В очереди на Крымском мосту проезда ждут 200 автомобилей, скопление транспорта наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T14:15

2024-10-07T14:15

2024-10-07T14:18

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_67d886760d1c3bbf5444cd09ff71388a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту проезда ждут 200 автомобилей, скопление транспорта наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Затор начал формироваться после полудня. В 12 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было, в 13 часов со стороны полуострова находились 20 машин. За час очередь выросла в 10 раз.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240818/krymskiy-most-aktualnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-poleznye-sovety-1139688318.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край