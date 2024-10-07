https://crimea.ria.ru/20241007/krymskiy-most-seychas-sotni-mashin-stoyat-v-ocheredi-1140899269.html
Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди
Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди
В очереди на Крымском мосту проезда ждут 200 автомобилей, скопление транспорта наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T14:15
2024-10-07T14:15
2024-10-07T14:18
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_67d886760d1c3bbf5444cd09ff71388a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту проезда ждут 200 автомобилей, скопление транспорта наблюдается со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Затор начал формироваться после полудня. В 12 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было, в 13 часов со стороны полуострова находились 20 машин. За час очередь выросла в 10 раз.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240818/krymskiy-most-aktualnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-poleznye-sovety-1139688318.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_d14c98ba2a9c6b6b8ce16e66b337d439.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас: сотни машин стоят в очереди
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи насчитывает 200 автомобилей
14:15 07.10.2024 (обновлено: 14:18 07.10.2024)