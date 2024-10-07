https://crimea.ria.ru/20241007/tsentr-simferopolya-obestochen-1140903755.html

Центр Симферополя обесточен

Центр Симферополя обесточен - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Центр Симферополя обесточен

В Симферополе из-за аварии на сетях в понедельник днем без света остались абоненты, расположенные на центральных улицах города. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T16:07

2024-10-07T16:07

2024-10-07T16:26

симферополь

новости крыма

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии на сетях в понедельник днем без света остались абоненты, расположенные на центральных улицах города. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Также частично без света улицы Беспалова, Первомайская, Ялтинская, Ломоносова и проспект Вернадского, а также улица Воровского и прилегающие к ней.Сейчас на месте работает аварийная бригада. По данным предприятия, планируемое время восстановления электроснабжения составит три часа.Жители более 50 улиц в Симферополе останутся без газа с 8:00 вторника 8 октября до 17:00 9 октября, причина – проведение работ на сетях, предупреждали ранее в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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