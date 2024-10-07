Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС
Град с порывистым ветром и смерчи над морем ожидаются на Кубани из-за ухудшения погоды
17:43 07.10.2024 (обновлено: 18:04 07.10.2024)
© Фото: Instagram Андрея ШелякинаСмерч над морем
© Фото: Instagram Андрея Шелякина
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Разгул стихии в Краснодарском крае принесет в регион не только сильные дожди с градом и порывистым ветром, но и опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом предупреждает замначальника краевого МЧС России Юрий Юрьев.
"Вечером и до конца суток 7 октября, а также ночью, утром и днем 8 октября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом с сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду", – сообщил Юрьев.
И подчеркнул, что на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.
В понедельник сильные дожди с грозами обрушились на Крым, местами сила ветра достигала 25 метров в секунду.
По информации регионального гидрометцентра, всему виной Балканский циклон.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение. В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, добавили в "Крымэнерго".
Также ранее в жителей и гостей Севастополя предупредили о сильном ветре, достигающем 15-17 метров в секунду.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: