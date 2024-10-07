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Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС
Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС
Разгул стихии в Краснодарском крае принесет в регион не только сильные дожди с градом и порывистым ветром, но и опасность формирования смерчей над Черным морем. РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T17:43
2024-10-07T18:04
смерч
новости
погода
черное море
мчс краснодарского края
штормовое предупреждение
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Разгул стихии в Краснодарском крае принесет в регион не только сильные дожди с градом и порывистым ветром, но и опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом предупреждает замначальника краевого МЧС России Юрий Юрьев.И подчеркнул, что на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.В понедельник сильные дожди с грозами обрушились на Крым, местами сила ветра достигала 25 метров в секунду.По информации регионального гидрометцентра, всему виной Балканский циклон.По Крыму объявлено штормовое предупреждение. В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, добавили в "Крымэнерго".Также ранее в жителей и гостей Севастополя предупредили о сильном ветре, достигающем 15-17 метров в секунду.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОСКлимат Крыма лихорадит – экспертУченые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
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смерч, новости, погода, черное море, мчс краснодарского края, штормовое предупреждение, стихия
Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС

Град с порывистым ветром и смерчи над морем ожидаются на Кубани из-за ухудшения погоды

17:43 07.10.2024 (обновлено: 18:04 07.10.2024)
 
© Фото: Instagram Андрея ШелякинаСмерч над морем
Смерч над морем
© Фото: Instagram Андрея Шелякина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Разгул стихии в Краснодарском крае принесет в регион не только сильные дожди с градом и порывистым ветром, но и опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом предупреждает замначальника краевого МЧС России Юрий Юрьев.

"Вечером и до конца суток 7 октября, а также ночью, утром и днем 8 октября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом с сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду", – сообщил Юрьев.

И подчеркнул, что на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.
В понедельник сильные дожди с грозами обрушились на Крым, местами сила ветра достигала 25 метров в секунду.
По информации регионального гидрометцентра, всему виной Балканский циклон.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение. В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, добавили в "Крымэнерго".
Также ранее в жителей и гостей Севастополя предупредили о сильном ветре, достигающем 15-17 метров в секунду.
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СмерчНовостиПогодаЧерное мореМЧС Краснодарского краяШтормовое предупреждениеСтихия
 
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