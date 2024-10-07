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Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС

Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Над Черным морем ожидаются смерчи – МЧС

Разгул стихии в Краснодарском крае принесет в регион не только сильные дожди с градом и порывистым ветром, но и опасность формирования смерчей над Черным морем. РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T17:43

2024-10-07T17:43

2024-10-07T18:04

смерч

новости

погода

черное море

мчс краснодарского края

штормовое предупреждение

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Разгул стихии в Краснодарском крае принесет в регион не только сильные дожди с градом и порывистым ветром, но и опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом предупреждает замначальника краевого МЧС России Юрий Юрьев.И подчеркнул, что на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.В понедельник сильные дожди с грозами обрушились на Крым, местами сила ветра достигала 25 метров в секунду.По информации регионального гидрометцентра, всему виной Балканский циклон.По Крыму объявлено штормовое предупреждение. В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, добавили в "Крымэнерго".Также ранее в жителей и гостей Севастополя предупредили о сильном ветре, достигающем 15-17 метров в секунду.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОСКлимат Крыма лихорадит – экспертУченые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерч, новости, погода, черное море, мчс краснодарского края, штормовое предупреждение, стихия