https://crimea.ria.ru/20241007/balkanskiy-tsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1140867375.html

Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник погоду в Крыму будут определять атмосферные фронты Балканского циклона. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозой и градом. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T00:01

2024-10-07T00:01

2024-10-07T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будут определять атмосферные фронты Балканского циклона. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозой и градом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Дождь, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +22...+24 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, утром и днем юго-западный, с переходом во второй половине дня на северо-западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +21…+23.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем поднимутся до +22...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241006/leto-pokidaet-krym-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1140845560.html

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феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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