https://crimea.ria.ru/20241007/balkanskiy-tsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1140867375.html
Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник погоду в Крыму будут определять атмосферные фронты Балканского циклона. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозой и градом. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T00:01
2024-10-07T00:01
2024-10-07T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будут определять атмосферные фронты Балканского циклона. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозой и градом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Дождь, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +22...+24 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, утром и днем юго-западный, с переходом во второй половине дня на северо-западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +21…+23.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем поднимутся до +22...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В Крыму в понедельник пройдут сильные дожди с грозой и градом
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будут определять атмосферные фронты Балканского циклона. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозой и градом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +20, днем +21…+26 градусов, в горах +13…+18", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +22...+24 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, утром и днем юго-западный, с переходом во второй половине дня на северо-западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +21…+23.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем поднимутся до +22...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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