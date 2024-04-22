https://crimea.ria.ru/20240422/ne-otaplivat-ulitsu-v-krymu-vnedryayut-avtomatizatsiyu-teplovykh-punktov--1136753132.html

Не отапливать улицу: в Крыму внедряют автоматизацию тепловых пунктов

Не отапливать улицу: в Крыму внедряют автоматизацию тепловых пунктов - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Не отапливать улицу: в Крыму внедряют автоматизацию тепловых пунктов

В Симферополе заработал пилотный проект по автоматизации тепловых пунктов в части подачи горячего водоснабжения, который позволит сэкономить расход газа... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T17:23

2024-04-22T17:23

2024-04-22T17:41

жкх крыма и севастополя

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водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе заработал пилотный проект по автоматизации тепловых пунктов в части подачи горячего водоснабжения, который позволит сэкономить расход газа примерно на 30 процентов в отопительный сезон, когда температура воздуха на улице будет подниматься до +8 градусов и выше. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал гендиректор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович.Центральный тепловой пункт на улице Балаклавской в Симферополе стал так называемым пилотным проектом, где внедряется автоматизация, которая позволит не "отапливать улицу", тогда, когда отопительный сезон еще не закончен, а температура воздуха на улице +8 градусов и выше.Как пояснил Данилович РИА Новости Крым, сегодня одной из основных проблем предприятия является расход энергоносителей, так называемый "перетоп". Это случается тогда, когда воздух на улице прогревается до + 8 градусов и выше, и коммунальщики должны "опустить котлы на самый минимум", однако при этом подавать в многократные дома горячее водоснабжение – вода должна нагреваться до температуры не ниже 60 градусов, из-за чего котлы нагревают батареи в домах абонентов до +70 градусов, что, соответственно, влечет за собой те самые "перетопы", объяснил он.В центральном тепловом пункте на улице Балаклавской в Симферополе были установлены датчики давления и температуры, насосное и прочее оборудование, чтобы температура подаваемой в квартиры горячей воды регулировалась "путем подмешивания к теплоносителю из "обратки" холодной, остуженной воды", чтобы абонентам подавалась минимальная температура теплоносителя, что позволит уменьшить расход газа примерно на 30%."Эта пилотная станция в тестовом режиме работала только пять дней (в конце прошлого отопительного сезона – ред.). Реальные цифры мы сможем понять только в период эксплуатации, для этого должен пройти минимум месяц. Но ориентировочно, из опыта других организаций, установлено, что будет до 30% экономии энергоносителя в отопительный сезон в плюсовые температуры выше +8", – объяснил Данилович корреспонденту РИА Новости Крым.По его словам, в ближайшие два года ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" предстоит автоматизировать в части подачи горячего водоснабжения 73 центральных тепловых пункта в Евпатории и Симферополе.Предприятие уже ведет диалоги с рядом банков о предоставлении кредитов на эти цели. Предприятие взяло обязательство выполнить эти работы за счет собственных средств.Отопительный сезон в Крыму закончился в первых числах апреля. Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" представители АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" – директор организации Анатолий Петров и его заместитель, член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук заявили, что многоквартирные дома в селах Крыма, находящиеся в непосредственном управлении собственников, практически не готовятся к зиме и требуют особенного внимания властей особенно в тех муниципальных образованиях, где управляющие организации отсутствуют.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублейЗапустят ли котельные в случае похолодания в Крыму11 новых газовых котельных построят в Севастополе

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