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Не отапливать улицу: в Крыму внедряют автоматизацию тепловых пунктов - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Не отапливать улицу: в Крыму внедряют автоматизацию тепловых пунктов
Не отапливать улицу: в Крыму внедряют автоматизацию тепловых пунктов - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Не отапливать улицу: в Крыму внедряют автоматизацию тепловых пунктов
В Симферополе заработал пилотный проект по автоматизации тепловых пунктов в части подачи горячего водоснабжения, который позволит сэкономить расход газа... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T17:23
2024-04-22T17:41
жкх крыма и севастополя
крымтеплокоммунэнерго
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жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе заработал пилотный проект по автоматизации тепловых пунктов в части подачи горячего водоснабжения, который позволит сэкономить расход газа примерно на 30 процентов в отопительный сезон, когда температура воздуха на улице будет подниматься до +8 градусов и выше. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал гендиректор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович.Центральный тепловой пункт на улице Балаклавской в Симферополе стал так называемым пилотным проектом, где внедряется автоматизация, которая позволит не "отапливать улицу", тогда, когда отопительный сезон еще не закончен, а температура воздуха на улице +8 градусов и выше.Как пояснил Данилович РИА Новости Крым, сегодня одной из основных проблем предприятия является расход энергоносителей, так называемый "перетоп". Это случается тогда, когда воздух на улице прогревается до + 8 градусов и выше, и коммунальщики должны "опустить котлы на самый минимум", однако при этом подавать в многократные дома горячее водоснабжение – вода должна нагреваться до температуры не ниже 60 градусов, из-за чего котлы нагревают батареи в домах абонентов до +70 градусов, что, соответственно, влечет за собой те самые "перетопы", объяснил он.В центральном тепловом пункте на улице Балаклавской в Симферополе были установлены датчики давления и температуры, насосное и прочее оборудование, чтобы температура подаваемой в квартиры горячей воды регулировалась "путем подмешивания к теплоносителю из "обратки" холодной, остуженной воды", чтобы абонентам подавалась минимальная температура теплоносителя, что позволит уменьшить расход газа примерно на 30%."Эта пилотная станция в тестовом режиме работала только пять дней (в конце прошлого отопительного сезона – ред.). Реальные цифры мы сможем понять только в период эксплуатации, для этого должен пройти минимум месяц. Но ориентировочно, из опыта других организаций, установлено, что будет до 30% экономии энергоносителя в отопительный сезон в плюсовые температуры выше +8", – объяснил Данилович корреспонденту РИА Новости Крым.По его словам, в ближайшие два года ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" предстоит автоматизировать в части подачи горячего водоснабжения 73 центральных тепловых пункта в Евпатории и Симферополе.Предприятие уже ведет диалоги с рядом банков о предоставлении кредитов на эти цели. Предприятие взяло обязательство выполнить эти работы за счет собственных средств.Отопительный сезон в Крыму закончился в первых числах апреля. Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" представители АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" – директор организации Анатолий Петров и его заместитель, член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук заявили, что многоквартирные дома в селах Крыма, находящиеся в непосредственном управлении собственников, практически не готовятся к зиме и требуют особенного внимания властей особенно в тех муниципальных образованиях, где управляющие организации отсутствуют.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублейЗапустят ли котельные в случае похолодания в Крыму11 новых газовых котельных построят в Севастополе
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Не отапливать улицу: в Крыму внедряют автоматизацию тепловых пунктов

В Крыму заработал проект по автоматизации тепловых пунктов в части подачи горячей воды

17:23 22.04.2024 (обновлено: 17:41 22.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе заработал пилотный проект по автоматизации тепловых пунктов в части подачи горячего водоснабжения, который позволит сэкономить расход газа примерно на 30 процентов в отопительный сезон, когда температура воздуха на улице будет подниматься до +8 градусов и выше. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал гендиректор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович.
Центральный тепловой пункт на улице Балаклавской в Симферополе стал так называемым пилотным проектом, где внедряется автоматизация, которая позволит не "отапливать улицу", тогда, когда отопительный сезон еще не закончен, а температура воздуха на улице +8 градусов и выше.
Как пояснил Данилович РИА Новости Крым, сегодня одной из основных проблем предприятия является расход энергоносителей, так называемый "перетоп". Это случается тогда, когда воздух на улице прогревается до + 8 градусов и выше, и коммунальщики должны "опустить котлы на самый минимум", однако при этом подавать в многократные дома горячее водоснабжение – вода должна нагреваться до температуры не ниже 60 градусов, из-за чего котлы нагревают батареи в домах абонентов до +70 градусов, что, соответственно, влечет за собой те самые "перетопы", объяснил он.

"Пилотный проект по автоматизации позволит поддерживать ту температуру, которая необходима для нагрева воды до 60 градусов Цельсия, но не давать этой же температуры на батареи, чтобы не видеть картины, что котлы, отдавая 70 градусов Цельсия, нагревают батареи при температуре на улице +8 и выше, и людям приходится открывать окна и "топить" Крым", – уточнил специалист.

В центральном тепловом пункте на улице Балаклавской в Симферополе были установлены датчики давления и температуры, насосное и прочее оборудование, чтобы температура подаваемой в квартиры горячей воды регулировалась "путем подмешивания к теплоносителю из "обратки" холодной, остуженной воды", чтобы абонентам подавалась минимальная температура теплоносителя, что позволит уменьшить расход газа примерно на 30%.
"Эта пилотная станция в тестовом режиме работала только пять дней (в конце прошлого отопительного сезона – ред.). Реальные цифры мы сможем понять только в период эксплуатации, для этого должен пройти минимум месяц. Но ориентировочно, из опыта других организаций, установлено, что будет до 30% экономии энергоносителя в отопительный сезон в плюсовые температуры выше +8", – объяснил Данилович корреспонденту РИА Новости Крым.
По его словам, в ближайшие два года ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" предстоит автоматизировать в части подачи горячего водоснабжения 73 центральных тепловых пункта в Евпатории и Симферополе.

"Тепловой пункт в Симферополе стал первым объектом, запланированным на 2024-2025 годы. На этом объекте потрачено около 600 тысяч рублей. Общая потребность на 73 центральных тепловых пунктах в зависимости от размера и мощностей составит около 160 миллионов рублей", – уточнил Данилович.

Предприятие уже ведет диалоги с рядом банков о предоставлении кредитов на эти цели. Предприятие взяло обязательство выполнить эти работы за счет собственных средств.
Отопительный сезон в Крыму закончился в первых числах апреля. Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" представители АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" – директор организации Анатолий Петров и его заместитель, член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук заявили, что многоквартирные дома в селах Крыма, находящиеся в непосредственном управлении собственников, практически не готовятся к зиме и требуют особенного внимания властей особенно в тех муниципальных образованиях, где управляющие организации отсутствуют.
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