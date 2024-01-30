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11 новых газовых котельных построят в Севастополе
11 новых газовых котельных построят в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.01.2024
11 новых газовых котельных построят в Севастополе
В Севастополе построят 11 новых автоматических модульных газовых котельных в связи с высоким износом действующих. Как сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T18:26
2024-01-30T18:26
2024-01-30T18:26
севастополь
михаил развожаев
газ
общество
жкх
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городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе построят 11 новых автоматических модульных газовых котельных в связи с высоким износом действующих. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это позволит обеспечить теплом абонентов Нахимовского района.По его словам, новые автоматические котельные будут работать без операторов, в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района.Развожаев напомнил, что блочно-модульные газовые котельные ранее уже построены на Мекензиевых горах, в Каче, Фронтовом, на улицах Молодых строителей, Терлецкого и в районе мыса Хрустальный.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назван самый большой долг за отоплениеВ Симферополе прорвало теплотрассу: без тепла 30 домовБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, газ, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда
11 новых газовых котельных построят в Севастополе
11 модульных газовых котельных построят в Севастополе - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе построят 11 новых автоматических модульных газовых котельных в связи с высоким износом действующих. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это позволит обеспечить теплом абонентов Нахимовского района.
"Дело в том, что износ оборудования на объектах теплоснабжения в Севастополе составляет порядка 70% — оно работает более 40 лет. Поэтому сейчас создание новой инфраструктуры — один из важнейших вопросов для города", - пояснил такое решение руководитель города.
По его словам, новые автоматические котельные будут работать без операторов, в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района.
"Программный комплекс автоматически устанавливает необходимую температуру теплоносителя в зависимости от погоды. Современная газовая котельная в разы эффективнее прежних угольных по показателям энергосбережения, экологии и экономии", - пояснил губернатор.
Развожаев напомнил, что блочно-модульные газовые котельные ранее уже построены на Мекензиевых горах, в Каче, Фронтовом, на улицах Молодых строителей, Терлецкого и в районе мыса Хрустальный.
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