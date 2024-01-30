https://crimea.ria.ru/20240130/11-novykh-gazovykh-kotelnykh-postroyat-v-sevastopole-1134568414.html

11 новых газовых котельных построят в Севастополе

11 новых газовых котельных построят в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.01.2024

11 новых газовых котельных построят в Севастополе

В Севастополе построят 11 новых автоматических модульных газовых котельных в связи с высоким износом действующих. Как сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T18:26

2024-01-30T18:26

2024-01-30T18:26

севастополь

михаил развожаев

газ

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе построят 11 новых автоматических модульных газовых котельных в связи с высоким износом действующих. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это позволит обеспечить теплом абонентов Нахимовского района.По его словам, новые автоматические котельные будут работать без операторов, в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района.Развожаев напомнил, что блочно-модульные газовые котельные ранее уже построены на Мекензиевых горах, в Каче, Фронтовом, на улицах Молодых строителей, Терлецкого и в районе мыса Хрустальный.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назван самый большой долг за отоплениеВ Симферополе прорвало теплотрассу: без тепла 30 домовБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, газ, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда