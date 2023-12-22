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В Крыму назван самый большой долг за отопление
В Крыму назван самый большой долг за отопление - РИА Новости Крым, 22.12.2023
В Крыму назван самый большой долг за отопление
Долг одного из предприятий Крыма за потребленное за тепло и горячую воду превысил 100 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T06:04
2023-12-22T06:04
2023-12-22T06:04
радио "спутник в крыму"
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крымтеплокоммунэнерго
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жкх
жкх крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Долг одного из предприятий Крыма за потребленное за тепло и горячую воду превысил 100 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович.Что касается физлиц, по словам Даниловича, в "Крымтеплокоммунэнерго" открыто 240 тысяч лицевых счетов, и большинство граждан исправно платит за потребленные ресурсы. Но и среди них есть злостные должники.В их число попадают люди, которые покупают жилье в Крыму, при этом большую часть года живут на материке и игнорируют выставленные счета.Глава предприятия призвал крымчан ответственнее отнестись к своим обязанностям, своевременно и в полном объеме оплачивать тепло."Мы все прекрасно понимаем, по принципу старого доброго советского мультика: "Для того, чтобы что-то купить, надо что-то продать". Но несвоевременная уплата либо вовсе неуплата и наращивание дебиторской задолженности – это незамененный метр сгнившей трубы, неподготовка очередного какого-то котла и так далее", – сказал Данилович.Он подчеркнул, что все спорные вопросы можно без труда решить, не доводя ситуацию до суда.В августе сообщалось, что долги крымчан – населения и предприятий – за услуги ЖКХ за квартал приблизились к 7 миллиардам рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 годуБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыТысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД
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крым, крымтеплокоммунэнерго, игорь данилович, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
В Крыму назван самый большой долг за отопление
Сто миллионов рублей задолжало предприятие в Крыму за теплоснабжение и горячую воду
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым.
Долг одного из предприятий Крыма за потребленное за тепло и горячую воду превысил 100 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович.
"Есть юрлицо, которое на сегодняшний день имеет задолженность чуть более 100 млн рублей. Это предприятие, с которым уже выстроен порядок действий – мы находимся в судах. Юрлицо на стадии банкротства", – рассказал Данилович.
Что касается физлиц, по словам Даниловича, в "Крымтеплокоммунэнерго" открыто 240 тысяч лицевых счетов, и большинство граждан исправно платит за потребленные ресурсы. Но и среди них есть злостные должники.
В их число попадают люди, которые покупают жилье в Крыму, при этом большую часть года живут на материке и игнорируют выставленные счета.
"Они приезжают сюда летом отдохнуть и, побыв, просто уезжают. Есть и те, которые вообще убыли за территорию Российской Федерации. Есть люди, которые умерли, а квартиры остались. Вопрос сложный, и наши юристы с этим работают. Есть сроки исковой давности в части списания дебиторской задолженности, но для этого должны быть железобетонные аргументы о том, что ее можно списать", – сказал Данилович.
Глава предприятия призвал крымчан ответственнее отнестись к своим обязанностям, своевременно и в полном объеме оплачивать тепло.
"Мы все прекрасно понимаем, по принципу старого доброго советского мультика: "Для того, чтобы что-то купить, надо что-то продать". Но несвоевременная уплата либо вовсе неуплата и наращивание дебиторской задолженности – это незамененный метр сгнившей трубы, неподготовка очередного какого-то котла и так далее", – сказал Данилович.
Он подчеркнул, что все спорные вопросы можно без труда решить, не доводя ситуацию до суда.
В августе сообщалось, что долги крымчан
– населения и предприятий – за услуги ЖКХ за квартал приблизились к 7 миллиардам рублей.
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