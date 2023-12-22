https://crimea.ria.ru/20231222/v-krymu-nazvan-samyy-bolshoy-dolg-za-otoplenie-1133710543.html

В Крыму назван самый большой долг за отопление

В Крыму назван самый большой долг за отопление - РИА Новости Крым, 22.12.2023

В Крыму назван самый большой долг за отопление

Долг одного из предприятий Крыма за потребленное за тепло и горячую воду превысил 100 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T06:04

2023-12-22T06:04

2023-12-22T06:04

радио "спутник в крыму"

крым

крымтеплокоммунэнерго

игорь данилович

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Долг одного из предприятий Крыма за потребленное за тепло и горячую воду превысил 100 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович.Что касается физлиц, по словам Даниловича, в "Крымтеплокоммунэнерго" открыто 240 тысяч лицевых счетов, и большинство граждан исправно платит за потребленные ресурсы. Но и среди них есть злостные должники.В их число попадают люди, которые покупают жилье в Крыму, при этом большую часть года живут на материке и игнорируют выставленные счета.Глава предприятия призвал крымчан ответственнее отнестись к своим обязанностям, своевременно и в полном объеме оплачивать тепло."Мы все прекрасно понимаем, по принципу старого доброго советского мультика: "Для того, чтобы что-то купить, надо что-то продать". Но несвоевременная уплата либо вовсе неуплата и наращивание дебиторской задолженности – это незамененный метр сгнившей трубы, неподготовка очередного какого-то котла и так далее", – сказал Данилович.Он подчеркнул, что все спорные вопросы можно без труда решить, не доводя ситуацию до суда.В августе сообщалось, что долги крымчан – населения и предприятий – за услуги ЖКХ за квартал приблизились к 7 миллиардам рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 годуБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыТысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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