https://crimea.ria.ru/20231210/tysyachi-zayavleniy-v-sudakh-kak-v-krymu-ne-platyat-za-kapremont-v-mkd-1133409983.html
Тысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД
Тысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Тысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД
В Крыму в десятки раз выросло число заявлений в суды в отношении злостных неплательщиков взносов на капремонт в многоквартирных домах, а сумма долга крымчан по... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T19:42
2023-12-10T19:42
2023-12-10T19:42
капремонт многоквартирных домов
радио "спутник в крыму"
александр киселев
новости крыма
крым
бахчисарайский район
ленинский район
красногвардейский район
ялта
судак
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Заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК" Александр Киселев
Заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК" Александр Киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в десятки раз выросло число заявлений в суды в отношении злостных неплательщиков взносов на капремонт в многоквартирных домах, а сумма долга крымчан по исполнительным листам за 2023 год выросла втрое. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК" Александр Киселев. По словам Киселева, если в 2021 году фонд капремонта направил в суды 210 заявлений о выдаче судебных приказов в отношении должников по взносам на капремонты в МКД, то за 2023-й таких документов почти 14 000. Также в суды в этом году было подано 2000 исковых заявлений к должникам, "чего не делалось в таком значительном количестве ранее", добавил Киселев. Суммы долга тоже впечатляют.Самый низкий процент собираемости взносов на капремонт в МКД, по словам Киселева, отмечается в Бахчисарайском, Ленинском и Красногвардейском районах Крыма, а также Судаке и Саках. Не с лучшей стороны в этом году проявила себя и Ялта.Самые же ответственные владельцы недвижимости, своевременно оплачивающие взносы на капремонт в МКД, проживают в Симферополе, Евпатории, Керчи и Феодосии, а также Симферопольском, Первомайском и Черноморском районе республики, добавил он.Он подчеркнул, что несвоевременная уплата взносов на капремонт влияет на своевременность проведения работ в рамках уже утвержденных программ. Кроме того, "препятствует возможности прогнозировать ремонтные работы на территории республики в перспективе". Также представитель руководства фонда напомнил об ответственности должников.По словам Киселева, за год в Крыму было выполнено более 380 видов работ в 321 многоквартирном доме на сумму свыше 2 млрд рублей.Он подчеркнул, что ни одна копейка, уплаченная гражданами за капремонт их многоквартирного дома, не пропадает. Он напомнил, что в Крыму 1 квадратный метр площади общего имущества в МКД обходится плательщикам взносов на капремонт в 7 руб 21 коп. Ранее Киселев рассказал, как крымчане, имеющие задолженности по взносам на капремонт могут до конца 2023 года минимизировать траты при оплате по счетам в рамках специальной акции.Читайте также на РИА Новости Крым: Когда восстановят все кровли в пострадавших от урагана регионах Крыма Когда закончат капремонт центральной площади Алушты Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе
https://crimea.ria.ru/20230827/kak-priblizit-kapitalnyy-remont-mnogokvartirnogo-doma--ekspert-1130859609.html
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капремонт многоквартирных домов, александр киселев, новости крыма, крым, бахчисарайский район, ленинский район, красногвардейский район, ялта, судак, саки, симферополь, евпатория, керчь, феодосия, симферопольский район, черноморский район, первомайский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым.
В Крыму в десятки раз выросло число заявлений в суды в отношении злостных неплательщиков взносов на капремонт в многоквартирных домах, а сумма долга крымчан по исполнительным листам за 2023 год выросла втрое. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил заместитель генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК" Александр Киселев.
По словам Киселева, если в 2021 году фонд капремонта направил в суды 210 заявлений о выдаче судебных приказов в отношении должников по взносам на капремонты в МКД, то за 2023-й таких документов почти 14 000.
Также в суды в этом году было подано 2000 исковых заявлений к должникам, "чего не делалось в таком значительном количестве ранее", добавил Киселев. Суммы долга тоже впечатляют.
"В 2022 году на исполнении у службы судебных приставов находилось исполнительных документов на сумму 15,5 млн рублей. Сейчас эта сумма в три раза больше и превышает 48 млн рублей", – поделился представитель фонда новой статистикой.
Самый низкий процент собираемости взносов на капремонт в МКД, по словам Киселева, отмечается в Бахчисарайском, Ленинском и Красногвардейском районах Крыма, а также Судаке и Саках. Не с лучшей стороны в этом году проявила себя и Ялта.
"Как ни печально, в этом году значительное число недобросовестных плательщиков в Ялте. В этой связи фондом проведена огромная работа с должниками. В адрес собственников направлено 6 600 досудебных претензий. Подготовлено в суд более 4 800 заявлений. Сейчас ситуация с оплатой задолженности в Ялте меняется в лучшую сторону", – рассказал Киселев.
Самые же ответственные владельцы недвижимости, своевременно оплачивающие взносы на капремонт в МКД, проживают в Симферополе, Евпатории, Керчи и Феодосии, а также Симферопольском, Первомайском и Черноморском районе республики, добавил он.
"В целом по республике процент собираемости превышает 78,5%. Это самый высокий показатель с момента создания фонда в 2016 году", – сказал Киселев.
Он подчеркнул, что несвоевременная уплата взносов на капремонт влияет на своевременность проведения работ в рамках уже утвержденных программ. Кроме того, "препятствует возможности прогнозировать ремонтные работы на территории республики в перспективе".
Также представитель руководства фонда напомнил об ответственности должников.
"Каждому жителю Крыма, у которого еще имеется долг за капремонт, будет, наверное, очень неприятно, если в какой-то самый неподходящий момент наложат ограничение на его зарплатную либо пенсионную карту, либо применят иные предусмотренные ограничения. Таких примеров масса, поэтому напоминаю о необходимости своевременной оплаты существующей задолженности", – заключил он.
По словам Киселева, за год в Крыму было выполнено более 380 видов работ в 321 многоквартирном доме на сумму свыше 2 млрд рублей.
"Было капитально отремонтировано 287 крыш, 69 фасадов, 9 фундаментов, 5 подвалов. Профинансировано 19 работ по подготовке проектно-сметной документации. Также за год в 27 многоквартирных домах заменено 52 лифта. Общий объем финансирования составил около 165 млн рублей", – рассказал Киселев.
Он подчеркнул, что ни одна копейка, уплаченная гражданами за капремонт их многоквартирного дома, не пропадает.
"Оплата труда работников фонда и все расходы на хозяйственную деятельность организации субсидируются Министерством ЖКХ из республиканского бюджета. Деньги, перечисленные гражданами, на это не расходуются. Все взносы аккумулируются в банке, на них ежемесячно начисляются проценты, и они тоже используются в дальнейшем на проведение капремонтов, а не на какие-то другие цели", – заверил Киселев.
Он напомнил, что в Крыму 1 квадратный метр площади общего имущества в МКД обходится плательщикам взносов на капремонт в 7 руб 21 коп.
Ранее Киселев рассказал
, как крымчане, имеющие задолженности по взносам на капремонт могут до конца 2023 года минимизировать траты при оплате по счетам в рамках специальной акции.
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