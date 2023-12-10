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Тысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД

Тысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Тысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД

В Крыму в десятки раз выросло число заявлений в суды в отношении злостных неплательщиков взносов на капремонт в многоквартирных домах, а сумма долга крымчан по... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T19:42

2023-12-10T19:42

2023-12-10T19:42

капремонт многоквартирных домов

радио "спутник в крыму"

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Заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК" Александр Киселев Заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК" Александр Киселев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в десятки раз выросло число заявлений в суды в отношении злостных неплательщиков взносов на капремонт в многоквартирных домах, а сумма долга крымчан по исполнительным листам за 2023 год выросла втрое. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК" Александр Киселев. По словам Киселева, если в 2021 году фонд капремонта направил в суды 210 заявлений о выдаче судебных приказов в отношении должников по взносам на капремонты в МКД, то за 2023-й таких документов почти 14 000. Также в суды в этом году было подано 2000 исковых заявлений к должникам, "чего не делалось в таком значительном количестве ранее", добавил Киселев. Суммы долга тоже впечатляют.Самый низкий процент собираемости взносов на капремонт в МКД, по словам Киселева, отмечается в Бахчисарайском, Ленинском и Красногвардейском районах Крыма, а также Судаке и Саках. Не с лучшей стороны в этом году проявила себя и Ялта.Самые же ответственные владельцы недвижимости, своевременно оплачивающие взносы на капремонт в МКД, проживают в Симферополе, Евпатории, Керчи и Феодосии, а также Симферопольском, Первомайском и Черноморском районе республики, добавил он.Он подчеркнул, что несвоевременная уплата взносов на капремонт влияет на своевременность проведения работ в рамках уже утвержденных программ. Кроме того, "препятствует возможности прогнозировать ремонтные работы на территории республики в перспективе". Также представитель руководства фонда напомнил об ответственности должников.По словам Киселева, за год в Крыму было выполнено более 380 видов работ в 321 многоквартирном доме на сумму свыше 2 млрд рублей.Он подчеркнул, что ни одна копейка, уплаченная гражданами за капремонт их многоквартирного дома, не пропадает. Он напомнил, что в Крыму 1 квадратный метр площади общего имущества в МКД обходится плательщикам взносов на капремонт в 7 руб 21 коп. Ранее Киселев рассказал, как крымчане, имеющие задолженности по взносам на капремонт могут до конца 2023 года минимизировать траты при оплате по счетам в рамках специальной акции.Читайте также на РИА Новости Крым: Когда восстановят все кровли в пострадавших от урагана регионах Крыма Когда закончат капремонт центральной площади Алушты Подрядчик оштрафован за срыв капремонта амбулатории в Ленинском районе

https://crimea.ria.ru/20230827/kak-priblizit-kapitalnyy-remont-mnogokvartirnogo-doma--ekspert-1130859609.html

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