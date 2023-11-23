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Когда закончат капремонт центральной площади Алушты

Когда закончат капремонт центральной площади Алушты - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Когда закончат капремонт центральной площади Алушты

Капитальный ремонт площади Советской в центре Алушты планируется завершить до конца текущего года, укладку тротуарной плитки закончат в ближайшее время. Об этом РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T18:41

2023-11-23T18:41

2023-11-23T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт площади Советской в центре Алушты планируется завершить до конца текущего года, укладку тротуарной плитки закончат в ближайшее время. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации города Галина Огнева.Также глава администрации настоятельно рекомендовала подрядчику увеличить количество рабочих на объекте и устранить просадку на участке дороги от площади Советской к улице Ленина. Также для комфортного передвижения пешеходов необходимо в кратчайшие сроки завершить укладку тротуарной плитки, отметила она.Благоустройство центральной площади Алушты производится согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма.Проектом, в частности, предусмотрены облицовка опорных стен, укладка инженерных коммуникаций, гидроизоляция чаши фонтана, укладка плитки, создание пешеходной прогулочной зоны с новым покрытием, установка скамеек, урн, новой системы освещения и видеонаблюдения, а также системы автоматического полива.Фонтан будет иметь форму разноуровневых пересекающихся кругов, в центре которых будут работать более 140 струй воды с ночной подсветкой. Сумма выделенных средств благоустройство – более 137 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Фонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынокУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворцаВ Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, благоустройство, городская среда, новости крыма