https://crimea.ria.ru/20231107/v-sudake-u-kholma-slavy-blagoustroyat-skver---chto-sdelayut-1132631709.html

В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей

В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2023

В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей

В Судаке благоустроят парковую зону в районе Холма Славы, на это направят более 80 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T18:00

2023-11-07T18:00

2023-11-07T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Судаке благоустроят парковую зону в районе Холма Славы, на это направят более 80 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика размещено на официальном портале регионального правительства во вторник."Определить общество с ограниченной ответственностью "Формула-ТВ" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является благоустройство территории в районе Холма Славы, город Судак", - сказано в тексте документа. В соответствии с распоряжением, цена контракта составит почти 80,7 млн рублей. Работы планируется завершить до 15 сентября 2024 года. Аванс по контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает городская администрация Судака.В рамках следующих этапов благоустройства в районе Холма Славы также планируют создать Пантеон Славы Героев - аллею, по двум сторонам которой разместят мемориальные знаки с именами героев, погибших в зоне специальной военной операции, а также в других конфликтах, добавили в городской администрации.Ранее сообщалось о планах по благоустройству детского парка Симферополя за 26 миллионов рублей. Уже сейчас в парке устанавливают умную детскую площадку, на которой появятся не только привычные игровые элементы, но и целые интерактивные комплексы. Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабминВ семи городах Крыма благоустроят площади и скверы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, общество, благоустройство, крымский бюджет, новости крыма, история