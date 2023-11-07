https://crimea.ria.ru/20231107/v-sudake-u-kholma-slavy-blagoustroyat-skver---chto-sdelayut-1132631709.html
В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей
В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2023
В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей
В Судаке благоустроят парковую зону в районе Холма Славы, на это направят более 80 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T18:00
2023-11-07T18:00
2023-11-07T18:21
крым
судак
общество
благоустройство
крымский бюджет
новости крыма
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119519887_0:11:1620:922_1920x0_80_0_0_9966d99ce6985fd018d4980dde2dcd35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Судаке благоустроят парковую зону в районе Холма Славы, на это направят более 80 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика размещено на официальном портале регионального правительства во вторник."Определить общество с ограниченной ответственностью "Формула-ТВ" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является благоустройство территории в районе Холма Славы, город Судак", - сказано в тексте документа. В соответствии с распоряжением, цена контракта составит почти 80,7 млн рублей. Работы планируется завершить до 15 сентября 2024 года. Аванс по контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает городская администрация Судака.В рамках следующих этапов благоустройства в районе Холма Славы также планируют создать Пантеон Славы Героев - аллею, по двум сторонам которой разместят мемориальные знаки с именами героев, погибших в зоне специальной военной операции, а также в других конфликтах, добавили в городской администрации.Ранее сообщалось о планах по благоустройству детского парка Симферополя за 26 миллионов рублей. Уже сейчас в парке устанавливают умную детскую площадку, на которой появятся не только привычные игровые элементы, но и целые интерактивные комплексы. Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабминВ семи городах Крыма благоустроят площади и скверы
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119519887_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_5b0393fef232e27a7ac24a0cbfe9ba12.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, судак, общество, благоустройство, крымский бюджет, новости крыма, история
В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей
В Судаке определили подрядчика для благоустройства сквера у Холма Славы – распоряжение
18:00 07.11.2023 (обновлено: 18:21 07.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Судаке благоустроят парковую зону в районе Холма Славы, на это направят более 80 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика размещено на официальном портале регионального правительства во вторник.
"Определить общество с ограниченной ответственностью "Формула-ТВ" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является благоустройство территории в районе Холма Славы, город Судак", - сказано в тексте документа.
В соответствии с распоряжением, цена контракта составит почти 80,7 млн рублей. Работы планируется завершить до 15 сентября 2024 года. Аванс по контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает городская администрация Судака.
"По проекту благоустройства территорию сквера озеленят, установят лавочки, урны, вымостят дорожки тротуарной плиткой. Также планируется установить спортивную площадку и небольшую сцену для выступления творческих групп", - уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе мэрии.
В рамках следующих этапов благоустройства в районе Холма Славы также планируют создать Пантеон Славы Героев - аллею, по двум сторонам которой разместят мемориальные знаки с именами героев, погибших в зоне специальной военной операции, а также в других конфликтах, добавили в городской администрации.
Ранее сообщалось о планах по благоустройству детского парка Симферополя
за 26 миллионов рублей. Уже сейчас в парке устанавливают умную детскую площадку, на которой появятся не только привычные игровые элементы, но и целые интерактивные комплексы.
Читайте также на РИА Новости Крым: