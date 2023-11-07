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В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей
В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2023
В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей
В Судаке благоустроят парковую зону в районе Холма Славы, на это направят более 80 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T18:00
2023-11-07T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Судаке благоустроят парковую зону в районе Холма Славы, на это направят более 80 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика размещено на официальном портале регионального правительства во вторник."Определить общество с ограниченной ответственностью "Формула-ТВ" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является благоустройство территории в районе Холма Славы, город Судак", - сказано в тексте документа. В соответствии с распоряжением, цена контракта составит почти 80,7 млн рублей. Работы планируется завершить до 15 сентября 2024 года. Аванс по контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает городская администрация Судака.В рамках следующих этапов благоустройства в районе Холма Славы также планируют создать Пантеон Славы Героев - аллею, по двум сторонам которой разместят мемориальные знаки с именами героев, погибших в зоне специальной военной операции, а также в других конфликтах, добавили в городской администрации.Ранее сообщалось о планах по благоустройству детского парка Симферополя за 26 миллионов рублей. Уже сейчас в парке устанавливают умную детскую площадку, на которой появятся не только привычные игровые элементы, но и целые интерактивные комплексы. Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабминВ семи городах Крыма благоустроят площади и скверы
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РИА Новости Крым
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крым, судак, общество, благоустройство, крымский бюджет, новости крыма, история
В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей

В Судаке определили подрядчика для благоустройства сквера у Холма Славы – распоряжение

18:00 07.11.2023 (обновлено: 18:21 07.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуризм
Туризм - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Судаке благоустроят парковую зону в районе Холма Славы, на это направят более 80 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика размещено на официальном портале регионального правительства во вторник.
"Определить общество с ограниченной ответственностью "Формула-ТВ" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является благоустройство территории в районе Холма Славы, город Судак", - сказано в тексте документа.
В соответствии с распоряжением, цена контракта составит почти 80,7 млн рублей. Работы планируется завершить до 15 сентября 2024 года. Аванс по контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает городская администрация Судака.

"По проекту благоустройства территорию сквера озеленят, установят лавочки, урны, вымостят дорожки тротуарной плиткой. Также планируется установить спортивную площадку и небольшую сцену для выступления творческих групп", - уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе мэрии.

В рамках следующих этапов благоустройства в районе Холма Славы также планируют создать Пантеон Славы Героев - аллею, по двум сторонам которой разместят мемориальные знаки с именами героев, погибших в зоне специальной военной операции, а также в других конфликтах, добавили в городской администрации.
Ранее сообщалось о планах по благоустройству детского парка Симферополя за 26 миллионов рублей. Уже сейчас в парке устанавливают умную детскую площадку, на которой появятся не только привычные игровые элементы, но и целые интерактивные комплексы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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