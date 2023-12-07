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Когда завершат все работы в пострадавших от урагана регионах Крыма - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Когда завершат все работы в пострадавших от урагана регионах Крыма
Когда завершат все работы в пострадавших от урагана регионах Крыма - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Когда завершат все работы в пострадавших от урагана регионах Крыма
РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T13:34
2023-12-07T13:34
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей аксенов
сергей садаклиев
мчс крыма
джанкойский район
сакский район
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Восстановить инфраструктуру в пострадавших от урагана регионах Крыма необходимо до 12 декабря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в республике Аксенов сообщил, что на сегодняшний день отремонтирована 801 из 1059 поврежденных стихией кровель.По его словам, на данный момент продолжаются работы в наиболее подтопленном стихией селе Прибрежное Сакского района. Там построена система каналов и траншея с выходом в море для отвода воды."Из-за особенностей рельефа и перепада высот используется несколько вариантов. Была построена система каналов, вырыта траншея с выходом в море", – написал в Telegram-канале Аксенов. В настоящее время вода уже начала уходить, добавил он.По словам главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, уже прорыта траншея длиной около 400 метров.Кроме того, отметил министр ведомства, к четвергу от воды освобождены 123 частных домовладения, два многоквартирных дома, 60 домов дачного строения и 163 приусадебных участка. Остались затоплены 36 частных домовладений и 30 приусадебных участков."Всего было убрано 3396 деревьев, в процессе устранения – 438. Восстановлена 841 кровля, в работе находится еще 241. Продолжается работа по оценке причиненного ущерба. К ликвидации происшествий привлечено более 1300 человек и 400 единиц техники", - отметил Садаклиев.По данным на 7 декабря за компенсационными выплатами после удара стихии обратились уже более 250 тысяч крымчан. Наибольшее количество запросов поступает из Симферопольского, Белогорского, Черноморского, Сакского, Джанкойского и Нижнегорского районов.Подать заявление на получение помощи можно разными способами: через центры "Мои Документы", портал Госуслуг, органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований.Полный перечень поврежденного ураганом жилья и списки граждан на получение компенсаций на капремонты в Крыму должны составить за две недели.Как сообщал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейСтихией в Крыму повреждены более 850 кровельРежим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией
https://crimea.ria.ru/20231206/na-kakie-sredstva-krym-vosstanovyat-posle-shtorma--otvet-vlastey-1133342647.html
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Когда завершат все работы в пострадавших от урагана регионах Крыма

Все работы в пострадавших от урагана регионах Крыма завершат до 12 декабря - Аксенов

13:34 07.12.2023
 
© МЧС Республики КрымВ селе Прибрежное Сакского района Крыма роют каналы для отвода воды
В селе Прибрежное Сакского района Крыма роют каналы для отвода воды
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Восстановить инфраструктуру в пострадавших от урагана регионах Крыма необходимо до 12 декабря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Планируется, что все работы в пострадавших от стихии муниципалитетах будут завершены до 12 декабря. Исключением станет Джанкойский район, где больше всего поврежденных кровель. Прошу ответственных лиц не затягивать с ремонтом, нельзя допустить, чтобы люди жили в некомфортных условиях", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в республике Аксенов сообщил, что на сегодняшний день отремонтирована 801 из 1059 поврежденных стихией кровель.
По его словам, на данный момент продолжаются работы в наиболее подтопленном стихией селе Прибрежное Сакского района. Там построена система каналов и траншея с выходом в море для отвода воды.
"Из-за особенностей рельефа и перепада высот используется несколько вариантов. Была построена система каналов, вырыта траншея с выходом в море", – написал в Telegram-канале Аксенов. В настоящее время вода уже начала уходить, добавил он.
По словам главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, уже прорыта траншея длиной около 400 метров.
Кроме того, отметил министр ведомства, к четвергу от воды освобождены 123 частных домовладения, два многоквартирных дома, 60 домов дачного строения и 163 приусадебных участка. Остались затоплены 36 частных домовладений и 30 приусадебных участков.
"Всего было убрано 3396 деревьев, в процессе устранения – 438. Восстановлена 841 кровля, в работе находится еще 241. Продолжается работа по оценке причиненного ущерба. К ликвидации происшествий привлечено более 1300 человек и 400 единиц техники", - отметил Садаклиев.
По данным на 7 декабря за компенсационными выплатами после удара стихии обратились уже более 250 тысяч крымчан. Наибольшее количество запросов поступает из Симферопольского, Белогорского, Черноморского, Сакского, Джанкойского и Нижнегорского районов.
Подать заявление на получение помощи можно разными способами: через центры "Мои Документы", портал Госуслуг, органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований.
Полный перечень поврежденного ураганом жилья и списки граждан на получение компенсаций на капремонты в Крыму должны составить за две недели.
Как сообщал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС.
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КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСергей АксеновСергей СадаклиевМЧС КрымаДжанкойский районСакский районОбществоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
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