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Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей
Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей
Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T21:38
2024-03-20T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".По информации "Крымэнерго", жители региона не заплатили 344,8 млн рублей за электричество, юридические лица – 768,7 миллионов рублей."Только за февраль текущего года в отношении должников было направлено более 285,8 тысяч уведомлений об ограничении энергоснабжения", - уточняют на предприятии."Крымэнерго" напоминает, что несоблюдение сроков приводит к образованию задолженности. Также начисляется пеня и возможно ограничение режима потребления электроэнергии. Кроме того, должников могут вызвать в суд."Для восстановления электроснабжения абонент должен погасить имеющуюся задолженность в полном объеме, а также возместить расходы по отключению и включению электроэнергии", - объясняют на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловатьсяДолги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублейВ Крыму назван самый большой долг за отопление
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Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей

Более миллиарда рублей составляет долг жителей Крыма за электроэнергию

21:38 20.03.2024
 
© Фото: pexels.comЛампочка
Лампочка
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"По состоянию на 20 марта 2024 года общая задолженность потребителей ГУП РК "Крымэнерго" за коммунальную услугу составила более 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении предприятия.
По информации "Крымэнерго", жители региона не заплатили 344,8 млн рублей за электричество, юридические лица – 768,7 миллионов рублей.
"Только за февраль текущего года в отношении должников было направлено более 285,8 тысяч уведомлений об ограничении энергоснабжения", - уточняют на предприятии.
"Крымэнерго" напоминает, что несоблюдение сроков приводит к образованию задолженности. Также начисляется пеня и возможно ограничение режима потребления электроэнергии. Кроме того, должников могут вызвать в суд.
"Для восстановления электроснабжения абонент должен погасить имеющуюся задолженность в полном объеме, а также возместить расходы по отключению и включению электроэнергии", - объясняют на предприятии.
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