https://crimea.ria.ru/20240320/krymchane-zadolzhali-za-elektroenergiyu-bolee-milliarda-rubley-1135873168.html

Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей

Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей

Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T21:38

2024-03-20T21:38

2024-03-20T21:38

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".По информации "Крымэнерго", жители региона не заплатили 344,8 млн рублей за электричество, юридические лица – 768,7 миллионов рублей."Только за февраль текущего года в отношении должников было направлено более 285,8 тысяч уведомлений об ограничении энергоснабжения", - уточняют на предприятии."Крымэнерго" напоминает, что несоблюдение сроков приводит к образованию задолженности. Также начисляется пеня и возможно ограничение режима потребления электроэнергии. Кроме того, должников могут вызвать в суд."Для восстановления электроснабжения абонент должен погасить имеющуюся задолженность в полном объеме, а также возместить расходы по отключению и включению электроэнергии", - объясняют на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловатьсяДолги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублейВ Крыму назван самый большой долг за отопление

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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