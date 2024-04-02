https://crimea.ria.ru/20240402/kogda-v-gorodakh-kryma-zavershitsya-otopitelnyy-sezon-1136214192.html

Когда в городах Крыма завершится отопительный сезон

Когда в городах Крыма завершится отопительный сезон - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Когда в городах Крыма завершится отопительный сезон

В Крыму завершается отопительный сезон. Как и в какие дни будет проходить отключение тепла в городах полуострова, рассказали в местных администрациях. РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T11:46

2024-04-02T11:46

2024-04-02T11:46

крым

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

феодосия

саки

евпатория

керчь

ялта

симферополь

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму завершается отопительный сезон. Как и в какие дни будет проходить отключение тепла в городах полуострова, рассказали в местных администрациях.Власти Феодосии рассказали РИА Новости Крым, что отопительный сезон в городе завершат 4 апреля в 08:00 для объектов жилищного фонда, учреждений социальной сферы, населения и прочих потребителей тепловой энергии, которые пользуются централизованным отоплением.Процедуру выхода из отопительного сезона начали и в городе Саки. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Александр Овдиенко.Администрация Евпатории провела выборочный опрос старших по многоквартирным домам, руководителей учреждений образования и других социальных объектов, сообщил врио главы администрации Иван Проседов. По его словам, отключение тепла запланировано на 8 апреля.В Керчи и Ялте главы местных администраций обратились к местным жителям с вопросом, завершать ли отопительный сезон. В Ялте на утро 2 апреля большинство проголосовавших высказались за отключение тепла. В администрации готовится постановление, которое определит дату окончания отопительного сезона.В Керчи большинство проголосовавших местных жителей считают, что отключать тепло пока рано. В администрации города рассказали, что опрос будет продолжаться еще несколько дней.В Симферополе на сайте городской администрации было опубликовано сообщение, что в связи с резким потеплением отопительный сезон в столице Крыма завершится 2 апреля.Решение о завершении отопительного сезона в Севастополе примут на следующей неделе. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, будут отталкиваться от нормативов, согласно которым среднесуточная температура не должна опускаться ниже +8 градусов в течение пяти дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуКак изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина

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керчь

ялта

симферополь

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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