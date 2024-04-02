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Когда в городах Крыма завершится отопительный сезон
Когда в городах Крыма завершится отопительный сезон - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Когда в городах Крыма завершится отопительный сезон
В Крыму завершается отопительный сезон. Как и в какие дни будет проходить отключение тепла в городах полуострова, рассказали в местных администрациях. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T11:46
2024-04-02T11:46
2024-04-02T11:46
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отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
феодосия
саки
евпатория
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ялта
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму завершается отопительный сезон. Как и в какие дни будет проходить отключение тепла в городах полуострова, рассказали в местных администрациях.Власти Феодосии рассказали РИА Новости Крым, что отопительный сезон в городе завершат 4 апреля в 08:00 для объектов жилищного фонда, учреждений социальной сферы, населения и прочих потребителей тепловой энергии, которые пользуются централизованным отоплением.Процедуру выхода из отопительного сезона начали и в городе Саки. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Александр Овдиенко.Администрация Евпатории провела выборочный опрос старших по многоквартирным домам, руководителей учреждений образования и других социальных объектов, сообщил врио главы администрации Иван Проседов. По его словам, отключение тепла запланировано на 8 апреля.В Керчи и Ялте главы местных администраций обратились к местным жителям с вопросом, завершать ли отопительный сезон. В Ялте на утро 2 апреля большинство проголосовавших высказались за отключение тепла. В администрации готовится постановление, которое определит дату окончания отопительного сезона.В Керчи большинство проголосовавших местных жителей считают, что отключать тепло пока рано. В администрации города рассказали, что опрос будет продолжаться еще несколько дней.В Симферополе на сайте городской администрации было опубликовано сообщение, что в связи с резким потеплением отопительный сезон в столице Крыма завершится 2 апреля.Решение о завершении отопительного сезона в Севастополе примут на следующей неделе. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, будут отталкиваться от нормативов, согласно которым среднесуточная температура не должна опускаться ниже +8 градусов в течение пяти дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуКак изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина
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Когда в городах Крыма завершится отопительный сезон
В Крыму завершается отопительный сезон
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму завершается отопительный сезон. Как и в какие дни будет проходить отключение тепла в городах полуострова, рассказали в местных администрациях.
Власти Феодосии
рассказали РИА Новости Крым
, что отопительный сезон в городе завершат 4 апреля в 08:00 для объектов жилищного фонда, учреждений социальной сферы, населения и прочих потребителей тепловой энергии, которые пользуются централизованным отоплением.
"Обеспечить работу автономных (индивидуальных) котельных для отопления объектов социальной сферы, в том числе для отопления дошкольных образовательных учреждений, а также котельной, расположенной по адресу ул. Корабельная, 33а в Феодосия, на период до 08:00 часов 15 апреля 2024 года", - дано поручение в постановлении городской администрации.
Процедуру выхода из отопительного сезона начали и в городе Саки. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Александр Овдиенко.
"В среду последний день подачи теплоносителя. Прошу всех, после завершения процедуры выхода из отопительного сезона подать заявки в управляющие компании для проведения ремонта, устранения замечаний и подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов", - обратился мэр к жителям города.
Администрация Евпатории провела выборочный опрос старших по многоквартирным домам, руководителей учреждений образования и других социальных объектов, сообщил врио главы администрации Иван Проседов. По его словам, отключение тепла запланировано на 8 апреля.
"После обсуждения вопроса с руководством Евпаторийского филиала "Крымтеплокоммунэнерго" решили, что до этой даты, в зависимости от погодных условий и температуры воздуха, начнем снижать подачу тепла", - написал Иван Проседов в своем Telegram-канале.
В Керчи и Ялте главы местных администраций обратились к местным жителям с вопросом, завершать ли отопительный сезон. В Ялте на утро 2 апреля большинство проголосовавших высказались за отключение тепла. В администрации готовится постановление, которое определит дату окончания отопительного сезона.
В Керчи большинство проголосовавших местных жителей считают, что отключать тепло пока рано. В администрации города рассказали, что опрос будет продолжаться еще несколько дней.
В Симферополе
на сайте городской администрации было опубликовано сообщение, что в связи с резким потеплением отопительный сезон в столице Крыма завершится
2 апреля.
Решение о завершении отопительного сезона в Севастополе
примут на следующей неделе. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил
губернатор Михаил Развожаев. По его словам, будут отталкиваться от нормативов, согласно которым среднесуточная температура не должна опускаться ниже +8 градусов в течение пяти дней.
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