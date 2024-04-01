https://crimea.ria.ru/20240401/kogda-v-sevastopole-zavershat-otopitelnyy-sezon-1136194105.html

Когда в Севастополе завершат отопительный сезон

Когда в Севастополе завершат отопительный сезон - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Когда в Севастополе завершат отопительный сезон

Решение о завершении отопительного сезона в Севастополе примут на следующей неделе. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T15:38

2024-04-01T15:38

2024-04-01T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Решение о завершении отопительного сезона в Севастополе примут на следующей неделе. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона отметил, что в связи с повышением температуры воздуха, горожане просят либо снизить интенсивность протопки, либо отключить отопление.По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России. По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.В Крыму неделя будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится теплоТемпературные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплойДосрочное лето: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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