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Когда в Севастополе завершат отопительный сезон - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Когда в Севастополе завершат отопительный сезон
Когда в Севастополе завершат отопительный сезон - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Когда в Севастополе завершат отопительный сезон
Решение о завершении отопительного сезона в Севастополе примут на следующей неделе. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T15:38
2024-04-01T15:38
севастополь
михаил развожаев
отопительный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Решение о завершении отопительного сезона в Севастополе примут на следующей неделе. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона отметил, что в связи с повышением температуры воздуха, горожане просят либо снизить интенсивность протопки, либо отключить отопление.По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России. По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.В Крыму неделя будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится теплоТемпературные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплойДосрочное лето: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
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РИА Новости Крым
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5
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96
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Когда в Севастополе завершат отопительный сезон

Решение о завершении отопительного сезона в Севастополе примут на следующей неделе

15:38 01.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Решение о завершении отопительного сезона в Севастополе примут на следующей неделе. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона отметил, что в связи с повышением температуры воздуха, горожане просят либо снизить интенсивность протопки, либо отключить отопление.
"Отталкиваемся от нормативов, согласно которым среднесуточная температура не должна опускаться ниже +8 градусов в течение пяти дней, – сообщил Развожаев. - Поэтому наблюдаем с коллегами за погодными условиями в течение этой недели, и после этого принимаем решение".
По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.
По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.
В Крыму неделя будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду.
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