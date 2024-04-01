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Температурные рекорды установлены в 14 областных центрах России

Температурные рекорды установлены в 14 областных центрах России - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Температурные рекорды установлены в 14 областных центрах России

Температурные рекорды были установлены 31 марта в 14 областных центрах Европейской части России. Об этом в своем Telegram- канале сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T07:59

2024-04-01T07:59

2024-04-01T07:59

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Температурные рекорды были установлены 31 марта в 14 областных центрах Европейской части России. Об этом в своем Telegram- канале сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В Санкт-Петербурге накануне воздух прогрелся до +14,5 градусов, предыдущий рекорд – +14,4 градуса – был зарегистрирован в 2008 году. В Пскове температура в воскресенье поднялась до +19,3 градуса, при этом предыдущий рекорд 1999 года составлял 15,8 градусов.В Калининграде новый рекорд составил +23,3 градуса против 21,3 градуса в 1978 году.В Смоленске +23,3 градуса против предыдущих 17,5 градусов в 1983 году.Кроме того, в Брянске температура воздуха поднялась до +23,5 градусов, ранее максимальным значением для этого дня было 18,8 градуса в 1983 году. В Твери столбики термометров показали +15,5 градусов, предыдущий рекорд 2007 года составлял 15,1 градуса.В Туле был побит рекорд 2019 года в 16,3 градуса – температура в 2024 году составила +19 градусов. В Орле термометры показали +23, предыдущий рекорд зафиксирован в 2019 году – 17,8 градуса. В Курске температура поднялась до +22,5 градусов, предыдущий рекорд 1983 года составлял +17,8 градуса. В Воронеже потеплело до +22,7 градуса, предыдущий рекорд 2019 года составлял +19,2 градуса.В Рязани воздух прогрелся до +16 градусов, что превысило показатели 2007 года в +15,9 градуса."Небывалое тепло было зафиксировано еще в 20 населенных пунктах России, – добавил Тишковец. – Среди них два подмосковных города: Коломна и Можайск +17,0, предыдущие рекорды +16,5 в 2007 году и +16,8 в 1983 году соответственно".В понедельник и вторник серия рекордных показателей температуры будет продолжена, добавил он.В Крыму неделя будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.Читайте также на РИА Новости Крым:Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский деньТемпературные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплойДосрочное лето: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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