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Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день
Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день
В понедельник погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T00:01
2024-04-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +24...+26 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240331/temperaturnye-rekordy-gryaduschaya-nedelya-v-krymu-budet-anomalno-teploy-1136130908.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день

В Крыму в первый апрельский день солнечно и до +27

00:01 01.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья МининаВесна в ботсаду ТНУ
Весна в ботсаду ТНУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Наталья Минина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, на побережье до 14, днем +22…+27 градусов, на побережье и в горах +16…+21", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +24...+26 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.
Цветение сакуры в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Вчера, 18:15Радио "Спутник в Крыму"
Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день
00:00Какой сегодня праздник: 1 апреля
22:16Главное за день: 31 марта
21:58Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма
21:32Севастопольские школьники стали лучшими на международном форуме в Москве
21:02Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
20:52Ростовские полицейские изъяли безакцизных сигарет на 11 миллионов рублей
20:41Женщина ранена при атаке на Курскую область
20:36В Феодосии перекроют движение на улице Федько – назван новый срок
20:23У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших
20:02Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в Молдавию
19:37Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человек
19:31Папа римский призвал Россию и Украину к обмену всеми пленными
19:11Москва требует от Украины ареста главы СБУ за теракт на Крымском мосту
18:53Первый месяц весны через объектив РИА Новости Крым
18:36Установить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе"
18:15Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой
17:52День невыборов: ожидает ли Украину "дворцовый переворот"
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