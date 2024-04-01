https://crimea.ria.ru/20240401/idem-na-rekord-pogoda-v-krymu-v-pervyy-aprelskiy-den-1135907480.html
Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день
Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день
В понедельник погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T00:01
2024-04-01T00:01
2024-04-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110007/06/1100070681_0:0:610:343_1920x0_80_0_0_d75797fe97ea76fbd53507da42d8d31f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +24...+26 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240331/temperaturnye-rekordy-gryaduschaya-nedelya-v-krymu-budet-anomalno-teploy-1136130908.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110007/06/1100070681_67:0:610:407_1920x0_80_0_0_42df3510eb0a5ad7b67692a8c829ba4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день
В Крыму в первый апрельский день солнечно и до +27
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, на побережье до 14, днем +22…+27 градусов, на побережье и в горах +16…+21", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +24...+26 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.