https://crimea.ria.ru/20240401/idem-na-rekord-pogoda-v-krymu-v-pervyy-aprelskiy-den-1135907480.html

Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день

Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день

В понедельник погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T00:01

2024-04-01T00:01

2024-04-01T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +24...+26 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240331/temperaturnye-rekordy-gryaduschaya-nedelya-v-krymu-budet-anomalno-teploy-1136130908.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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