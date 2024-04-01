https://crimea.ria.ru/20240401/v-krymu-zafiksirovana-anomalnaya-zhara-kak-dolgo-uderzhitsya-teplo-1136183867.html

В Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится тепло

В Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится тепло - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится тепло

На выходных в Крыму была зафиксирована аномальная жара для первого месяца весны: температура воздуха достигала +28 градусов. Как долго удержится тепло, РИА... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T12:16

2024-04-01T12:16

2024-04-01T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На выходных в Крыму была зафиксирована аномальная жара для первого месяца весны: температура воздуха достигала +28 градусов. Как долго удержится тепло, РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая."Это можно назвать аномально теплой погодой - на 13 градусов выше средней многолетней нормы. Из акватории Средиземного моря пришел заток теплого воздуха", - пояснила Татьяна Любецкая."Завтра, 2 апреля, последний день такой аномально теплой погоды. Ждем температуру воздуха +20…+25 градусов в горах и на побережье, +26…+31 в степных и предгорных районах. В столице республики ждем +29 градусов тепла", - дает прогноз Любецкая.3 апреля, по информации синоптиков, лето в Крыму заканчивается. Холодный фронтальный раздел приведет температуру на полуострове в норму."В среду пройдут небольшие дожди. Днем температура воздуха понизится на 10 градусов. И составит по всей территории +16…+21 градус днем и +8…+13 ночью. Такой характер погоды сохранится до конца недели", - говорит начальник республиканского гидрометцентра.По информации ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, температурные рекорды были установлены 31 марта в 14 областных центрах Европейской части России.Читайте также на РИА Новости Крым:Хватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год

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