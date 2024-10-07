https://crimea.ria.ru/20241007/eks-zamglavy-minoborony-ivanova-obvinyayut-v-khischenii-32-mlrd-rubley-1140900184.html

Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей

Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей

Экс-замминистру обороны Тимуру Иванову предъявлено обвинение в растрате 3,2 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката бывшего военного... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T14:39

2024-10-07T14:39

2024-10-07T14:42

тимур иванов

новости

суд

происшествия

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Экс-замминистру обороны Тимуру Иванову предъявлено обвинение в растрате 3,2 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката бывшего военного чиновника Мурада Мусаева.По словам Мурада Мусаева, это дело возбуждено около восьми лет назад и относится к событиям 2015 года. Это обвинение сторона защиты считает беспочвенным.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Адвокат Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако фигурант вину не признает.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверияАрестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказуВ Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур иванов, новости, суд, происшествия, взятка