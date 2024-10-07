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Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей
Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей
Экс-замминистру обороны Тимуру Иванову предъявлено обвинение в растрате 3,2 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката бывшего военного... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T14:39
2024-10-07T14:39
2024-10-07T14:42
тимур иванов
новости
суд
происшествия
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Экс-замминистру обороны Тимуру Иванову предъявлено обвинение в растрате 3,2 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката бывшего военного чиновника Мурада Мусаева.По словам Мурада Мусаева, это дело возбуждено около восьми лет назад и относится к событиям 2015 года. Это обвинение сторона защиты считает беспочвенным.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Адвокат Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, однако фигурант вину не признает.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверияАрестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказуВ Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России
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тимур иванов, новости, суд, происшествия, взятка
Экс-замглавы Минобороны Иванова обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей
Экс-замминистра обороны Иванова обвинили в растрате 3,2 млдр рублей – адвокат
14:39 07.10.2024 (обновлено: 14:42 07.10.2024)