https://crimea.ria.ru/20240620/ivanova-uvolili-s-posta-zamministra-oborony-rf-iz-za-utraty-doveriya-1138254653.html
Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверия
Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверия - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверия
Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия, следует из записи в реестре правительственном портала... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T19:09
2024-06-20T19:09
2024-06-20T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия, следует из записи в реестре правительственном портала "Госслужба".В реестре Иванов указан как лицо, уволенное "в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения".Обвиняемый во взяточничестве Иванов освобожден от должности замминистра, ранее сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Адвокат Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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тимур иванов, новости, министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверия
Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверия - портал "Госслужба"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия, следует из записи в реестре правительственном портала "Госслужба".
В реестре Иванов указан как лицо, уволенное "в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения".
Обвиняемый во взяточничестве Иванов освобожден от должности замминистра, ранее сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Адвокат Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.