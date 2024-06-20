https://crimea.ria.ru/20240620/ivanova-uvolili-s-posta-zamministra-oborony-rf-iz-za-utraty-doveriya-1138254653.html

Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверия

Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверия - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверия

Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия, следует из записи в реестре правительственном портала... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T19:09

2024-06-20T19:09

2024-06-20T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия, следует из записи в реестре правительственном портала "Госслужба".В реестре Иванов указан как лицо, уволенное "в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения".Обвиняемый во взяточничестве Иванов освобожден от должности замминистра, ранее сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Адвокат Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://crimea.ria.ru/20240620/srok-aresta-zamministra-oborony-timura-ivanova-prodlen-1138249262.html

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2024

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тимур иванов, новости, министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии