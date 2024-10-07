https://crimea.ria.ru/20241007/spas-ot-genotsida-kak-v-krymu-pozdravili-putina-s-dnem-rozhdeniya-1140904603.html

Спас от геноцида: как в Крыму поздравили Путина с днем рождения

Спас от геноцида: как в Крыму поздравили Путина с днем рождения - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Спас от геноцида: как в Крыму поздравили Путина с днем рождения

В понедельник, 7 октября, президент РФ и верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Владимир Путин отмечает свое 72-летие. Руководители Крыма и... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T18:04

2024-10-07T18:04

2024-10-07T18:04

владимир путин (политик)

россия

крым

новости крыма

сергей аксенов

владимир константинов

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В понедельник, 7 октября, президент РФ и верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Владимир Путин отмечает свое 72-летие. Руководители Крыма и Севастополя также поздравили главу государства с днем рождения и пожелали ему крепкого здоровья и новых успехов, отметив, что во многом благодаря воле президента полуостров вернулся на Родину и с тех пор успешно развивается.Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что под руководством Путина Россия вернула себе статус великой державы и стала одним из центров нового, многополярного миропорядка.По словам Аксенова, действующий президент РФ "уже вошел в историю как национальный лидер, при котором началось воссоединение русских земель, отторгнутых от России в результате обмана и предательства". Он также выразил уверенность в достижении всех целей специальной военной операции.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь констатировал, что Владимир Путин имеет невероятный авторитет у крымчан.По словам Константинова, глава государства – "наш рулевой в деле построения нового Русского мира"."Это сложная задача, к решению которой каждый из нас должен приложить все усилия. Убежден, что под руководством Владимира Владимировича мы обязательно достигнем этой цели", - добавил спикер крымского парламента.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что для него является большой честью работать в команде президента – "сильного лидера и мудрого наставника".Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк также отметил роль Владимира Путина в возвращении полуострова, Донбасса и Новороссии на родину. По его словам, жизненный путь российского лидера – это "пример истинного служения Отечеству, верности высоким идеалам патриотизма и справедливости".Поздравил главу государства и сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин. Он подчеркнул, что под руководством Путина в Российской Федерации "достигнуты значительные успехи в укреплении государственности, экономическом развитии, повышении благосостояния и уровня жизни граждан"."Владимир Владимирович уделяет особое внимание поддержке и развитию спорта в нашей стране. Благодаря вниманию главы нашего государства, шахматы, как инструмент интеллектуального развития подрастающего поколения, получили новый виток развития", - добавил он.Свои поздравления президенту страны также направили депутаты Госдумы от Крыма: Леонид Бабашов, Константин Бахарев, Леонид Ивлев, Михаил Шеремет и Юрий Нестеренко."Сегодня Россия — сильная и суверенная держава. Наш президент делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей. Российская Федерация развивается и уверенно движется вперед с президентом Путиным. Преодолевая трудности, наша страна становится сильнее", - написал в своем Telegram-канале Михаил Шеремет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241007/vladimir-putin-v-krymu--znakovye-vizity-rossiyskogo-lidera-1131903071.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, крым, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев