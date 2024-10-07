Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша
Сбитый в Севастополе у детского сада 5-летний ребенок обследован – тяжелых травм нет
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийПешеходный переход, знак пешеходного перехода, зелёный свет
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сбитый у одного из детских садов в Севастополе 5-летний ребенок, согласно обследованию, не получил тяжелых травм и был отпущен домой. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
Утром в понедельник в полиции Севастополя сообщили, что 5-летний ребенок оказался в больнице с различными травмами после наезда автомобиля на пешеходном переходе на улице Шабалина.
"Ребенок осмотрен. Сделали все обследования, отпустили домой. Тяжелых травм там нет", – сказал Денисов.
По словам губернатора города Михаила Развожаева, наезд на маму с малышом произошел на выезде с территории, на которой расположены одна из новых школ города и детский сад по адресу Шабалина, 5.
Глава города распорядился проверить этот перекресток с точки зрения нормативности там пешеходного перехода и всей регулировки.
"Неприятная ситуация, а вообще, на самом деле, критическая. Судя по видео, которое в сети появилось, совершенно понятно, что водитель смотрел, видимо, в телефон или еще куда-то. Тем не менее, с ГИБДД еще раз этот перекресток посмотрите. Может, какие-то дополнительные предупреждающие знаки повесить и так далее", – сказал Развожаев.
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