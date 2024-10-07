https://crimea.ria.ru/20241007/stalo-izvestno-o-sostoyanii-sbitogo-u-detskogo-sada-v-sevastopole-malysha-1140907216.html

Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша

Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша

Сбитый у одного из детских садов в Севастополе 5-летний ребенок, согласно обследованию, не получил тяжелых травм и был отпущен домой. Об этом на аппаратном... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T19:10

2024-10-07T19:10

2024-10-07T19:10

севастополь

виталий денисов

новости

дети

детский сад

дтп

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сбитый у одного из детских садов в Севастополе 5-летний ребенок, согласно обследованию, не получил тяжелых травм и был отпущен домой. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.Утром в понедельник в полиции Севастополя сообщили, что 5-летний ребенок оказался в больнице с различными травмами после наезда автомобиля на пешеходном переходе на улице Шабалина.По словам губернатора города Михаила Развожаева, наезд на маму с малышом произошел на выезде с территории, на которой расположены одна из новых школ города и детский сад по адресу Шабалина, 5.Глава города распорядился проверить этот перекресток с точки зрения нормативности там пешеходного перехода и всей регулировки.Накануне в Саках в ДТП со скутером пострадал ребенок. А в Краснодарском крае подростки на скутере попали в смертельное ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человекаГнал на груженом "КамАЗе" - смертельное ДТП на КубаниВ Симферополе автобус с 20 пассажирами столкнулся с легковушкой

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, виталий денисов, новости, дети, детский сад, дтп, михаил развожаев