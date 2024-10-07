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Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша
Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша
Сбитый у одного из детских садов в Севастополе 5-летний ребенок, согласно обследованию, не получил тяжелых травм и был отпущен домой. Об этом на аппаратном... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T19:10
2024-10-07T19:10
севастополь
виталий денисов
новости
дети
детский сад
дтп
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сбитый у одного из детских садов в Севастополе 5-летний ребенок, согласно обследованию, не получил тяжелых травм и был отпущен домой. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.Утром в понедельник в полиции Севастополя сообщили, что 5-летний ребенок оказался в больнице с различными травмами после наезда автомобиля на пешеходном переходе на улице Шабалина.По словам губернатора города Михаила Развожаева, наезд на маму с малышом произошел на выезде с территории, на которой расположены одна из новых школ города и детский сад по адресу Шабалина, 5.Глава города распорядился проверить этот перекресток с точки зрения нормативности там пешеходного перехода и всей регулировки.Накануне в Саках в ДТП со скутером пострадал ребенок. А в Краснодарском крае подростки на скутере попали в смертельное ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с 12 машинами на трассе "Крым" – погибли три человекаГнал на груженом "КамАЗе" - смертельное ДТП на КубаниВ Симферополе автобус с 20 пассажирами столкнулся с легковушкой
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, виталий денисов, новости, дети, детский сад, дтп, михаил развожаев
Стало известно о состоянии сбитого у детского сада в Севастополе малыша

Сбитый в Севастополе у детского сада 5-летний ребенок обследован – тяжелых травм нет

19:10 07.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийПешеходный переход, знак пешеходного перехода, зелёный свет
Пешеходный переход, знак пешеходного перехода, зелёный свет - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сбитый у одного из детских садов в Севастополе 5-летний ребенок, согласно обследованию, не получил тяжелых травм и был отпущен домой. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
Утром в понедельник в полиции Севастополя сообщили, что 5-летний ребенок оказался в больнице с различными травмами после наезда автомобиля на пешеходном переходе на улице Шабалина.
"Ребенок осмотрен. Сделали все обследования, отпустили домой. Тяжелых травм там нет", – сказал Денисов.
По словам губернатора города Михаила Развожаева, наезд на маму с малышом произошел на выезде с территории, на которой расположены одна из новых школ города и детский сад по адресу Шабалина, 5.
Глава города распорядился проверить этот перекресток с точки зрения нормативности там пешеходного перехода и всей регулировки.

"Неприятная ситуация, а вообще, на самом деле, критическая. Судя по видео, которое в сети появилось, совершенно понятно, что водитель смотрел, видимо, в телефон или еще куда-то. Тем не менее, с ГИБДД еще раз этот перекресток посмотрите. Может, какие-то дополнительные предупреждающие знаки повесить и так далее", – сказал Развожаев.

Накануне в Саках в ДТП со скутером пострадал ребенок. А в Краснодарском крае подростки на скутере попали в смертельное ДТП.
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СевастопольВиталий ДенисовНовостидетиДетский садДТПМихаил Развожаев
 
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