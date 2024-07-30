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В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону

В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 30.07.2024

В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону

За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T19:09

2024-07-30T19:09

2024-07-30T19:09

россия

отопительный сезон

жкх

государственная дума рф

закон и право

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минэнерго России Анастасию Бондаренко.Кроме того, по информации министерства энергетики, будут разработаны и утверждены не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и установлен порядок проведения оценки такой готовности. Если выявленные нарушения не будут устранены, то виновных привлекут к административной ответственности.Закон, направленный на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения в России, вступит в силу с 1 марта 2025 года.В начале лета глава республики Сергей Аксенов дал поручение заняться регулированием подачи тепла в квартиры и другие помещения в отопительный сезон в зависимости от погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезонуКак в Крыму идет подготовка к отопительному сезонуЗапустят ли котельные в случае похолодания в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, отопительный сезон, жкх, государственная дума рф, закон и право, общество, новости