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В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону
В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону
За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T19:09
2024-07-30T19:09
2024-07-30T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минэнерго России Анастасию Бондаренко.Кроме того, по информации министерства энергетики, будут разработаны и утверждены не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и установлен порядок проведения оценки такой готовности. Если выявленные нарушения не будут устранены, то виновных привлекут к административной ответственности.Закон, направленный на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения в России, вступит в силу с 1 марта 2025 года.В начале лета глава республики Сергей Аксенов дал поручение заняться регулированием подачи тепла в квартиры и другие помещения в отопительный сезон в зависимости от погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезонуКак в Крыму идет подготовка к отопительному сезонуЗапустят ли котельные в случае похолодания в Крыму
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россия, отопительный сезон, жкх, государственная дума рф, закон и право, общество, новости
В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону
В России за неготовность к отопительному сезону введут административную ответственность
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минэнерго России Анастасию Бондаренко.
"За неготовность к отопительному периоду будет введена административная ответственность. Закон также предусматривает, что правительство РФ установит критерии надежности теплоснабжения потребителей", - пояснила Анастасия Бондаренко.
Кроме того, по информации министерства энергетики, будут разработаны и утверждены не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и установлен порядок проведения оценки такой готовности. Если выявленные нарушения не будут устранены, то виновных привлекут к административной ответственности.
"В целях обеспечения готовности к отопительному периоду закон обязывает муниципальные образования иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения, а также утвержденную, актуализированную схему теплоснабжения", - пишет РИА Новости.
Закон, направленный на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения в России, вступит в силу с 1 марта 2025 года.
В начале лета глава республики Сергей Аксенов дал поручение
заняться регулированием подачи тепла в квартиры и другие помещения в отопительный сезон в зависимости от погоды.
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