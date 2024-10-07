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Все службы Симферополя привели в повышенную готовность

Все службы Симферополя привели в повышенную готовность - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Все службы Симферополя привели в повышенную готовность

Службы крымской столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T16:16

2024-10-07T16:16

2024-10-07T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Службы крымской столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Кроме того, в городе активизированы работы по очистке системы ливневой канализации, чтобы избежать подтоплений. Особое внимание уделяется низменным участкам, на которых работы по очистке проводятся в первую очередь, уточнили в пресс-службе.В случае возникновения аварийных или любых нештатных ситуаций граждан просят сообщать информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу.Сильные дожди с грозами обрушились на Крым в понедельник, местами сила ветра достигала 25 метров в секунду, сообщала ранее пресс-служба республиканского главка МЧС России.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцев предупредили о сильном ветреБалканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельникЛето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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