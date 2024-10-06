https://crimea.ria.ru/20241006/leto-pokidaet-krym-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1140845560.html

Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Новая неделя в Крыму откроется дождями и ветрами, к ее концу осадки прекратятся, однако дневные температуры уже не будут превышать 24 градусов тепла. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T19:10

2024-10-06T19:10

2024-10-06T19:10

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму откроется дождями и ветрами, к ее концу осадки прекратятся, однако дневные температуры уже не будут превышать 24 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24. Ветер юго-западный с разворотом на западные румбы, до 15 м/с.Во вторник дожди пойдут на убыль, однако похолодание усилится: ночью +10…+15, днем +17…+22 градуса.В среду осадков не ожидается, ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24.Далее до конца недели преимущественно солнечно и сухо, с ночными температурами показателями от +9 до +14 градусов, дневными – до +24.И напомнил, что для Симферополя ночная норма в октябре составляет +7, а дневная – ориентировочно +17,5 градусов.В Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее, заявил ранее заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длитьсяВ Крыму бархатный сезон продлится до декабряОтдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона

https://crimea.ria.ru/20241006/uchenye-nazvali-regiony-rossii-s-povyshennym-riskom-ot-izmeneniya-klimata-1140872935.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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