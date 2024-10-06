Рейтинг@Mail.ru
Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241006/leto-pokidaet-krym-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1140845560.html
Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Новая неделя в Крыму откроется дождями и ветрами, к ее концу осадки прекратятся, однако дневные температуры уже не будут превышать 24 градусов тепла. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T19:10
2024-10-06T19:10
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
крымская погода
общество
новости
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132351557_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bed04ea37478bb69218b107d493ef492.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму откроется дождями и ветрами, к ее концу осадки прекратятся, однако дневные температуры уже не будут превышать 24 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24. Ветер юго-западный с разворотом на западные румбы, до 15 м/с.Во вторник дожди пойдут на убыль, однако похолодание усилится: ночью +10…+15, днем +17…+22 градуса.В среду осадков не ожидается, ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24.Далее до конца недели преимущественно солнечно и сухо, с ночными температурами показателями от +9 до +14 градусов, дневными – до +24.И напомнил, что для Симферополя ночная норма в октябре составляет +7, а дневная – ориентировочно +17,5 градусов.В Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее, заявил ранее заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длитьсяВ Крыму бархатный сезон продлится до декабряОтдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона
https://crimea.ria.ru/20241006/uchenye-nazvali-regiony-rossii-s-povyshennym-riskom-ot-izmeneniya-klimata-1140872935.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132351557_779:0:3510:2048_1920x0_80_0_0_a451e2e2370c14c68ea1f627fd03f7f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, новости, новости крыма, крым
Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Похолодание и дожди придут в Крым на следующей неделе – ФОБОС

19:10 06.10.2024
 
© РИА Новости КрымОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму откроется дождями и ветрами, к ее концу осадки прекратятся, однако дневные температуры уже не будут превышать 24 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"На следующей неделе осень будет стучаться в дверь со всеми вытекающими последствиями. Все это начнется буквально с понедельника, когда в акватории Черного моря раскрутится циклоническая депрессия. Своим центром она выйдет на Крым, соответственно небо нахмурится, прошумят ливневые дожди местами с грозами", – сказал Тишковец.

В понедельник ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24. Ветер юго-западный с разворотом на западные румбы, до 15 м/с.
Во вторник дожди пойдут на убыль, однако похолодание усилится: ночью +10…+15, днем +17…+22 градуса.
В среду осадков не ожидается, ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24.
Далее до конца недели преимущественно солнечно и сухо, с ночными температурами показателями от +9 до +14 градусов, дневными – до +24.

"По сути, мы на следующей неделе начнем возвращаться в рамки положенной климатической нормы, определенной многолетними наблюдениями. Октябрь же будет теплее нормы – превышение составит 2-4 градуса над положенными многолетними значениями", – подытожил специалист погодного центра.

И напомнил, что для Симферополя ночная норма в октябре составляет +7, а дневная – ориентировочно +17,5 градусов.
В Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее, заявил ранее заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться
В Крыму бархатный сезон продлится до декабря
Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона
Глобальное потепление. Коллаж - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
08:22
Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоНовостиНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:40Пожар в торговом центре в Каспийске полностью ликвидирован
19:31Легенды Крыма: Демерджи – гора-кузнец
19:10Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:54Названы самые богатые лидеры стран
18:31Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения
18:10"СВОи люди": командир штурмовиков рассказывает о самом страшном на фронте
17:34В Бахчисарае простились с героем спецоперации
17:01Теракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали
16:39Байден перед уходом с поста представит новый план по Украине
16:03Крымские школьники вошли в топ-5 лучших команд "Зарницы 2.0"
15:39Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне спецоперации
15:15Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
14:55ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы
14:34Пожар в Каспийске локализован - пострадали трое пожарных
14:14В Каспийске пылает выставочный центр - видео 0:25
14:06"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области
13:58ВСУ снова прорывались через границу в Курской области
13:3718 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1600 боевиков
13:30ДТП со скутером в Саках - пострадал ребенок
13:04Макрон опять изображает миротворца - в чем его цель
Лента новостейМолния