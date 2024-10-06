https://crimea.ria.ru/20241006/leto-pokidaet-krym-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1140845560.html
Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Новая неделя в Крыму откроется дождями и ветрами, к ее концу осадки прекратятся, однако дневные температуры уже не будут превышать 24 градусов тепла. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T19:10
2024-10-06T19:10
2024-10-06T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму откроется дождями и ветрами, к ее концу осадки прекратятся, однако дневные температуры уже не будут превышать 24 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24. Ветер юго-западный с разворотом на западные румбы, до 15 м/с.Во вторник дожди пойдут на убыль, однако похолодание усилится: ночью +10…+15, днем +17…+22 градуса.В среду осадков не ожидается, ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24.Далее до конца недели преимущественно солнечно и сухо, с ночными температурами показателями от +9 до +14 градусов, дневными – до +24.И напомнил, что для Симферополя ночная норма в октябре составляет +7, а дневная – ориентировочно +17,5 градусов.В Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее, заявил ранее заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длитьсяВ Крыму бархатный сезон продлится до декабряОтдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона
https://crimea.ria.ru/20241006/uchenye-nazvali-regiony-rossii-s-povyshennym-riskom-ot-izmeneniya-klimata-1140872935.html
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, новости, новости крыма, крым
Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Похолодание и дожди придут в Крым на следующей неделе – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым.
Новая неделя в Крыму откроется дождями и ветрами, к ее концу осадки прекратятся, однако дневные температуры уже не будут превышать 24 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"На следующей неделе осень будет стучаться в дверь со всеми вытекающими последствиями. Все это начнется буквально с понедельника, когда в акватории Черного моря раскрутится циклоническая депрессия. Своим центром она выйдет на Крым, соответственно небо нахмурится, прошумят ливневые дожди местами с грозами", – сказал Тишковец.
В понедельник ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24. Ветер юго-западный с разворотом на западные румбы, до 15 м/с.
Во вторник дожди пойдут на убыль, однако похолодание усилится: ночью +10…+15, днем +17…+22 градуса.
В среду осадков не ожидается, ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24.
Далее до конца недели преимущественно солнечно и сухо, с ночными температурами показателями от +9 до +14 градусов, дневными – до +24.
"По сути, мы на следующей неделе начнем возвращаться в рамки положенной климатической нормы, определенной многолетними наблюдениями. Октябрь же будет теплее нормы – превышение составит 2-4 градуса над положенными многолетними значениями", – подытожил специалист погодного центра.
И напомнил, что для Симферополя ночная норма в октябре составляет +7, а дневная – ориентировочно +17,5 градусов.
В Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата
. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее, заявил ранее заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов.
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