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В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции - РИА Новости Крым, 07.10.2024
В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
В Херсонской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь начальника районного отдела полиции. Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону,... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T17:11
2024-10-07T17:11
новости
херсонская область
следственное управление следственного комитета россии по херсонской области
происшествия
взрыв
гу мвд по херсонской области
детонация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь начальника районного отдела полиции. Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону, неизвестные взорвали машину, в которой находился правоохранитель.Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Следователями произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, изъяты представляющие интерес для следствия предметы, по которым будут назначены необходимые экспертизы.Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Причастных лиц устанавливают.4 октября в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в МосквеВ Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейкиУкраинские агенты получили сроки за диверсии на территории России
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, херсонская область, следственное управление следственного комитета россии по херсонской области, происшествия, взрыв, гу мвд по херсонской области, детонация
В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции

После взрыва в машине в Херсонской области госпитализирован глава райотдела полиции

17:11 07.10.2024
 
© Следком Херсонской областиВ Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
© Следком Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь начальника районного отдела полиции. Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону, неизвестные взорвали машину, в которой находился правоохранитель.

"Следствием установлено, что сегодня примерно в 10 часов 40 минут на территории площадки у магазина "Троя" в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. В результате детонации получил минно-взрывную травму начальник ОМВД России "Новотроицкое" ГУ МВД России по Херсонской области", – сказано в сообщении.

Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Следователями произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, изъяты представляющие интерес для следствия предметы, по которым будут назначены необходимые экспертизы.
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Причастных лиц устанавливают.
4 октября в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом.
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НовостиХерсонская областьСледственное управление Следственного комитета России по Херсонской областиПроисшествияВзрывГУ МВД по Херсонской областиДетонация
 
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