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В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции - РИА Новости Крым, 07.10.2024
В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
В Херсонской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь начальника районного отдела полиции. Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону,... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T17:11
2024-10-07T17:11
2024-10-07T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь начальника районного отдела полиции. Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону, неизвестные взорвали машину, в которой находился правоохранитель.Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Следователями произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, изъяты представляющие интерес для следствия предметы, по которым будут назначены необходимые экспертизы.Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Причастных лиц устанавливают.4 октября в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в МосквеВ Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейкиУкраинские агенты получили сроки за диверсии на территории России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, следственное управление следственного комитета россии по херсонской области, происшествия, взрыв, гу мвд по херсонской области, детонация
В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
После взрыва в машине в Херсонской области госпитализирован глава райотдела полиции