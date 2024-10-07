https://crimea.ria.ru/20241007/v-krymu-osudili-liderov-ekstremistskoy-religioznoy-yacheyki-1140895891.html

В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейки

В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейки - РИА Новости Крым, 07.10.2024

В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейки

Двое жителей Красногвардейского района Крыма осуждены за организацию территориальной ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T12:50

2024-10-07T12:50

2024-10-07T12:51

гсу ск россии по крыму и севастополю

крым

происшествия

красногвардейский район

правосудие

приговор

закон и право

"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Двое жителей Красногвардейского района Крыма осуждены за организацию территориальной ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что мужчины, обладая информацией, что решением Верховного суда "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и его отделения были признаны экстремистскими и запрещены в стране, продолжали свою деятельность.Фигуранты совместно координировали деятельность адептов, проводили собрания, выступления и обсуждение религиозной литературы, в том числе в интернете.Преступную деятельность лидеров общины пресекли сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД.Суд приговорил каждого обвиняемого к шести годам лишения свободы в исправительной колонии.* запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы*В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУОрганизатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом

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красногвардейский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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