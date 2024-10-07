https://crimea.ria.ru/20241007/v-krymu-osudili-liderov-ekstremistskoy-religioznoy-yacheyki-1140895891.html
В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейки
В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейки - РИА Новости Крым, 07.10.2024
В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейки
Двое жителей Красногвардейского района Крыма осуждены за организацию территориальной ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T12:50
2024-10-07T12:50
2024-10-07T12:51
гсу ск россии по крыму и севастополю
крым
происшествия
красногвардейский район
правосудие
приговор
закон и право
"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Двое жителей Красногвардейского района Крыма осуждены за организацию территориальной ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что мужчины, обладая информацией, что решением Верховного суда "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и его отделения были признаны экстремистскими и запрещены в стране, продолжали свою деятельность.Фигуранты совместно координировали деятельность адептов, проводили собрания, выступления и обсуждение религиозной литературы, в том числе в интернете.Преступную деятельность лидеров общины пресекли сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД.Суд приговорил каждого обвиняемого к шести годам лишения свободы в исправительной колонии.* запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы*В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУОрганизатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, происшествия, красногвардейский район, правосудие, приговор, закон и право, "свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), новости крыма
В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейки
В Крыму организаторы ячейки "Свидетелей Иеговы"* приговорены к 6 годам заключения
12:50 07.10.2024 (обновлено: 12:51 07.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Двое жителей Красногвардейского района Крыма осуждены за организацию территориальной ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что мужчины, обладая информацией, что решением Верховного суда "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и его отделения были признаны экстремистскими и запрещены в стране, продолжали свою деятельность.
"С апреля 2017 по сентябрь 2022 года 51-летний мужчина выполнял роль председателя и идейного лидера, а его 44-летний соратник активно содействовал в организации", - говорится в сообщении.
Фигуранты совместно координировали деятельность адептов, проводили собрания, выступления и обсуждение религиозной литературы, в том числе в интернете.
Преступную деятельность лидеров общины пресекли сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД.
Суд приговорил каждого обвиняемого к шести годам лишения свободы в исправительной колонии.
* запрещенная в России экстремистская организация
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