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В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы*

В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы* - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы*

В Крыму задержали жительницу Раздольного, которая организовала незаконную деятельность ячейки Свидетелей Иеговы*. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T16:16

2024-08-16T16:16

2024-08-16T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали жительницу Раздольного, которая организовала незаконную деятельность ячейки Свидетелей Иеговы*. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.По данным СК, в сентябре 2021 года 68-летняя жительница Раздольного организовала незаконную деятельность местной ячейки Свидетелей Иеговы*.Противозаконная деятельность была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.Женщине предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации, против нее возбуждено уголовное дело.В ходе обысков правоохранители изъяли технические носители и литературу экстремистского содержания, добавили в ведомстве. Сотрудники СК устанавливают причастность к противоправной деятельности иных лиц.Ранее в отношении жителя Севастополя возбудили уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности. Мужчина размещал в Интернете материалы, в которых высказывал свое личное неприязненное отношение к ряду национальностей, проживающих на территории Крыма и Севастополя.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил срок за призывы к насилию над русскимиПризывала к насилию против русских: в Ялте задержана местная жительницаДва года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный житель

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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