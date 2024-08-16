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В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы*
В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы* - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы*
В Крыму задержали жительницу Раздольного, которая организовала незаконную деятельность ячейки Свидетелей Иеговы*. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T16:16
2024-08-16T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали жительницу Раздольного, которая организовала незаконную деятельность ячейки Свидетелей Иеговы*. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.По данным СК, в сентябре 2021 года 68-летняя жительница Раздольного организовала незаконную деятельность местной ячейки Свидетелей Иеговы*.Противозаконная деятельность была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.Женщине предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации, против нее возбуждено уголовное дело.В ходе обысков правоохранители изъяли технические носители и литературу экстремистского содержания, добавили в ведомстве. Сотрудники СК устанавливают причастность к противоправной деятельности иных лиц.Ранее в отношении жителя Севастополя возбудили уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности. Мужчина размещал в Интернете материалы, в которых высказывал свое личное неприязненное отношение к ряду национальностей, проживающих на территории Крыма и Севастополя.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил срок за призывы к насилию над русскимиПризывала к насилию против русских: в Ялте задержана местная жительницаДва года дискредитировал ВС России: в Севастополе задержан местный житель
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В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы*
В Крыму пресечена деятельность лидера ячейки запрещенной организации Свидетелей Иеговы*
16:16 16.08.2024 (обновлено: 16:24 16.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали жительницу Раздольного, которая организовала незаконную деятельность ячейки Свидетелей Иеговы*. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.
По данным СК, в сентябре 2021 года 68-летняя жительница Раздольного организовала незаконную деятельность местной ячейки Свидетелей Иеговы*.
"Самопровозгласив себя руководителем, она привлекала сторонников, распределяя роли и функции для поддержания деятельности и развития экстремистской организации. Она лично проводила собрания, где пропагандировала идеи запрещенной религиозной организации и организовывала изучение адептами экстремистских материалов", – отметили в ведомстве.
Противозаконная деятельность была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.
Женщине предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации, против нее возбуждено уголовное дело.
В ходе обысков правоохранители изъяли технические носители и литературу экстремистского содержания, добавили в ведомстве. Сотрудники СК устанавливают причастность к противоправной деятельности иных лиц.
Ранее в отношении жителя Севастополя возбудили уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности
. Мужчина размещал в Интернете материалы, в которых высказывал свое личное неприязненное отношение к ряду национальностей, проживающих на территории Крыма и Севастополя.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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