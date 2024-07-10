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Призывала к насилию против русских: в Ялте задержана местная жительница - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Призывала к насилию против русских: в Ялте задержана местная жительница
Призывала к насилию против русских: в Ялте задержана местная жительница - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Призывала к насилию против русских: в Ялте задержана местная жительница
Жительница Ялты задержана по подозрению в экстремизме. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T15:14
2024-07-10T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Жительница Ялты задержана по подозрению в экстремизме. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Следственным отделом УФСБ в отношении крымчанки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет). По этой статье женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.Накануне стало известно, что находящегося в розыске 45-летнего жителя Севастополя будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернетеПризывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годамКак в России противодействуют экстремизму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, ялта, экстремизм, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, цифровая безопасность
Призывала к насилию против русских: в Ялте задержана местная жительница

Жительница Ялты задержана по подозрению в призывах к насилию против русских - ФСБ

15:14 10.07.2024 (обновлено: 15:19 10.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Жительница Ялты задержана по подозрению в экстремизме. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что 43-летняя женщина в одном из чатов интернет-мессенджера Telegram с использованием персональной учетной записи публиковала комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности - русских", - сказано в сообщении.
Следственным отделом УФСБ в отношении крымчанки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет). По этой статье женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.
Накануне стало известно, что находящегося в розыске 45-летнего жителя Севастополя будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм в соцсетях.
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