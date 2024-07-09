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Севастопольца будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Севастопольца будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм
Севастопольца будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Севастопольца будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм
Находящегося в розыске 45-летнего жителя Севастополя будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм в соцсетях, сообщает главное следственное управление... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T15:37
2024-07-09T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Находящегося в розыске 45-летнего жителя Севастополя будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм в соцсетях, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, обвиняемый скрылся на территории другого государства, его объявили в международный розыск. Следствие заочно предъявило мужчине обвинение.Расследование уголовного дела завершено. По информации пресс-службы прокуратуры Севастополя, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.Суд в Севастополе ранее приговорил местного жителя к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима за публичные призывы к экстремизму.До этого суд приговорил к полутора годам колонии-поселения 58-летнего севастопольца, который с балкона своей квартиры выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе, в форме призывов к свержению действующего в Российской Федерации конституционного строя.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернетеПризывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годамКак в России противодействуют экстремизму
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4.7
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крымский следком, суд, новости крыма, новости, происшествия, дети, экстремизм
Севастопольца будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм

Жителя Севастополя будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм в соцсетях

15:37 09.07.2024 (обновлено: 15:39 09.07.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Находящегося в розыске 45-летнего жителя Севастополя будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм в соцсетях, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"В августе 2014 года мужчина в открытом доступе на личной странице в соцсети разместил статью с призывами к экстремистским действиям. Он же, являясь репетитором по английскому языку, проводил у себя в офисе индивидуальные занятия, где в 2015 году совершил в отношении 11-летней девочки ряд действий сексуального характера", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, обвиняемый скрылся на территории другого государства, его объявили в международный розыск. Следствие заочно предъявило мужчине обвинение.
Расследование уголовного дела завершено. По информации пресс-службы прокуратуры Севастополя, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Суд в Севастополе ранее приговорил местного жителя к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима за публичные призывы к экстремизму.
До этого суд приговорил к полутора годам колонии-поселения 58-летнего севастопольца, который с балкона своей квартиры выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе, в форме призывов к свержению действующего в Российской Федерации конституционного строя.
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