https://crimea.ria.ru/20240709/sevastopoltsa-budut-zaochno-sudit-za-rastlenie-rebenka-i-ekstremizm-1138716552.html

Севастопольца будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм

Севастопольца будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Севастопольца будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм

Находящегося в розыске 45-летнего жителя Севастополя будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм в соцсетях, сообщает главное следственное управление... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T15:37

2024-07-09T15:37

2024-07-09T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Находящегося в розыске 45-летнего жителя Севастополя будут заочно судить за растление ребенка и экстремизм в соцсетях, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, обвиняемый скрылся на территории другого государства, его объявили в международный розыск. Следствие заочно предъявило мужчине обвинение.Расследование уголовного дела завершено. По информации пресс-службы прокуратуры Севастополя, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.Суд в Севастополе ранее приговорил местного жителя к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима за публичные призывы к экстремизму.До этого суд приговорил к полутора годам колонии-поселения 58-летнего севастопольца, который с балкона своей квартиры выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе, в форме призывов к свержению действующего в Российской Федерации конституционного строя.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернетеПризывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годамКак в России противодействуют экстремизму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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