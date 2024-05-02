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Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
Жителя Севастополя приговорили к 2,5 годам колонии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T13:20
2024-05-02T13:20
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
закон и право
севастополь
экстремизм
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 2,5 годам колонии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Уточняется, что 51-летний уроженец Сумской области ранее уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.Его задержали сотрудники крымского управления ФСБ России. "В январе 2024 года Гагаринский районный суд г. Севастополя признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов", - говорится в сообщении. Защита подавала апелляцию, но Севастопольский городской суд отклонил жалобы осужденного. Обвинительный приговор вступил в законную силу. В марте жителя Симферопольского района Крыма приговорили к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующихКак в России противодействуют экстремизмуПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право, севастополь, экстремизм, общество, новости крыма
Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам

Севастопольца осудили за призывы к насильственным действиям в отношении русских

13:20 02.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственного изолятора
Следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 2,5 годам колонии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уточняется, что 51-летний уроженец Сумской области ранее уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.
На этот раз мужчина публиковал в социальной сети "ВКонтакте" материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении русских.
Его задержали сотрудники крымского управления ФСБ России.
"В январе 2024 года Гагаринский районный суд г. Севастополя признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов", - говорится в сообщении.
Защита подавала апелляцию, но Севастопольский городской суд отклонил жалобы осужденного. Обвинительный приговор вступил в законную силу.
В марте жителя Симферопольского района Крыма приговорили к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.
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УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЗакон и правоСевастопольЭкстремизмОбществоНовости Крыма
 
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