https://crimea.ria.ru/20240502/prizyval-k-nasiliyu-protiv-russkikh-sevastopoltsa-prigovorili-k-25-godam--1136987078.html
Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
Жителя Севастополя приговорили к 2,5 годам колонии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T13:20
2024-05-02T13:20
2024-05-02T13:20
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
закон и право
севастополь
экстремизм
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/17/1109271766_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_10e2cd33dabd3f019cb8fa559e9d4a8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 2,5 годам колонии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Уточняется, что 51-летний уроженец Сумской области ранее уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.Его задержали сотрудники крымского управления ФСБ России. "В январе 2024 года Гагаринский районный суд г. Севастополя признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов", - говорится в сообщении. Защита подавала апелляцию, но Севастопольский городской суд отклонил жалобы осужденного. Обвинительный приговор вступил в законную силу. В марте жителя Симферопольского района Крыма приговорили к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующихКак в России противодействуют экстремизмуПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/17/1109271766_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_a05e5343ec8980f7edcc2afd97585cde.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право, севастополь, экстремизм, общество, новости крыма
Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
Севастопольца осудили за призывы к насильственным действиям в отношении русских
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 2,5 годам колонии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уточняется, что 51-летний уроженец Сумской области ранее уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.
На этот раз мужчина публиковал в социальной сети "ВКонтакте" материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении русских.
Его задержали сотрудники крымского управления ФСБ России.
"В январе 2024 года Гагаринский районный суд г. Севастополя признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов", - говорится в сообщении.
Защита подавала апелляцию, но Севастопольский городской суд отклонил жалобы осужденного. Обвинительный приговор вступил в законную силу.
В марте жителя Симферопольского района Крыма приговорили
к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.
Читайте также на РИА Новости Крым: