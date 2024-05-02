https://crimea.ria.ru/20240502/prizyval-k-nasiliyu-protiv-russkikh-sevastopoltsa-prigovorili-k-25-godam--1136987078.html

Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам

Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам

Жителя Севастополя приговорили к 2,5 годам колонии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T13:20

2024-05-02T13:20

2024-05-02T13:20

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

закон и право

севастополь

экстремизм

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/17/1109271766_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_10e2cd33dabd3f019cb8fa559e9d4a8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 2,5 годам колонии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Уточняется, что 51-летний уроженец Сумской области ранее уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.Его задержали сотрудники крымского управления ФСБ России. "В январе 2024 года Гагаринский районный суд г. Севастополя признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов", - говорится в сообщении. Защита подавала апелляцию, но Севастопольский городской суд отклонил жалобы осужденного. Обвинительный приговор вступил в законную силу. В марте жителя Симферопольского района Крыма приговорили к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующихКак в России противодействуют экстремизмуПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право, севастополь, экстремизм, общество, новости крыма