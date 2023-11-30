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Организатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Организатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом
Организатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Организатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом
Завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых крымчан, обвиняемых в организации, участии и финансировании деятельности запрещенной в России... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T15:01
2023-11-30T15:01
"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)
крымский следком
крым
симферополь
суд
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых крымчан, обвиняемых в организации, участии и финансировании деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщает крымский Следком.Так, по данным СК, под руководством обвиняемого пятеро активистов проводили идеологические встречи, на которых обсуждалась запрещенная литература, способы ее распространения, собирались пожертвования, формировалась отчетность, распределялись финансы на нужды ячейки и организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"."В ходе расследования уголовного дела на территории города Симферополя и Симферопольского района проведено более 30 обысков, допрошено свыше 250 свидетелей, изъято значительное количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, компьютерная техника, денежные средства, документация и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности ячейки и сборе пожертвований", - уточнили в СК.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетели Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*В Крыму под суд пойдут участники ячейки "Свидетелей Иеговы"**Экстремистская организация, запрещенная в России
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"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), крымский следком, крым, симферополь, суд, новости крыма
Организатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом

Организатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* и его подельники пойдут под суд

15:01 30.11.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых крымчан, обвиняемых в организации, участии и финансировании деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщает крымский Следком.
"С апреля 2017 года по ноябрь 2022 года житель Армянска, являясь организатором крымской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы в России", продолжал поддерживать деятельность адептов на полуострове", говорится в сообщении.
Так, по данным СК, под руководством обвиняемого пятеро активистов проводили идеологические встречи, на которых обсуждалась запрещенная литература, способы ее распространения, собирались пожертвования, формировалась отчетность, распределялись финансы на нужды ячейки и организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России".

"В ходе расследования уголовного дела на территории города Симферополя и Симферопольского района проведено более 30 обысков, допрошено свыше 250 свидетелей, изъято значительное количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, компьютерная техника, денежные средства, документация и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности ячейки и сборе пожертвований", - уточнили в СК.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетели Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
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*Экстремистская организация, запрещенная в России
 
"Свидетели Иеговы" (Запрещенная в России экстремистская организация)Крымский СледкомКрымСимферопольСудНовости Крыма
 
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