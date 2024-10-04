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Сотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Сотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле
Сотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Сотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле
В Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Как сообщает пресс-служба СК России, уголовное дело открыто по... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T11:09
2024-10-04T11:15
заэс (запорожская атомная электростанция)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
убийство
взрыв
запорожская область
андрей короткий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Как сообщает пресс-служба СК России, уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом.По версии следствия, 4 октября под припаркованный автомобиль сотрудника станции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало.Сейчас по уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей очевидцы происшествия.Как уточняет официальный Telegram-канал ЗАЭС, погибший - Андрей Короткий, ранее он занимал пост председателя совета депутатов города Энергодар."Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта - это безрассудный, запредельный шаг", - заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.Руководство станции подчеркивает, что все меры для безопасной эксплуатации станции приняты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в МосквеБолее 10 обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговораСБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, убийство, взрыв, запорожская область, андрей короткий
Сотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле

Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате подрыва автомобиля - СК

11:09 04.10.2024 (обновлено: 11:15 04.10.2024)
 
© Официальный канал Запорожской АЭССотрудник ЗАЭС Андрей Короткий
Сотрудник ЗАЭС Андрей Короткий
© Официальный канал Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Как сообщает пресс-служба СК России, уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом.
По версии следствия, 4 октября под припаркованный автомобиль сотрудника станции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало.

й"От полученных травм потерпевший скончался в больнице", - уточнили в пресс-служба ведомства.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей очевидцы происшествия.
Как уточняет официальный Telegram-канал ЗАЭС, погибший - Андрей Короткий, ранее он занимал пост председателя совета депутатов города Энергодар.
"Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта - это безрассудный, запредельный шаг", - заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
Руководство станции подчеркивает, что все меры для безопасной эксплуатации станции приняты.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествияУбийствоВзрывЗапорожская областьАндрей Короткий
 
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