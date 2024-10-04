https://crimea.ria.ru/20241004/sotrudnika-zaporozhskoy-aes-vzorvali-v-sobstvennom-avtomobile-1140841655.html

Сотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле

Сотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Сотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле

В Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Как сообщает пресс-служба СК России, уголовное дело открыто по... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T11:09

2024-10-04T11:09

2024-10-04T11:15

заэс (запорожская атомная электростанция)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

убийство

взрыв

запорожская область

андрей короткий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Как сообщает пресс-служба СК России, уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом.По версии следствия, 4 октября под припаркованный автомобиль сотрудника станции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало.Сейчас по уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей очевидцы происшествия.Как уточняет официальный Telegram-канал ЗАЭС, погибший - Андрей Короткий, ранее он занимал пост председателя совета депутатов города Энергодар."Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта - это безрассудный, запредельный шаг", - заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.Руководство станции подчеркивает, что все меры для безопасной эксплуатации станции приняты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в МосквеБолее 10 обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговораСБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, убийство, взрыв, запорожская область, андрей короткий