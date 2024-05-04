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В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута
В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута
В Сакском районе Крыма расширили автобусное сообщение с селами. С 4 мая в регионе запущены четыре новых маршрута, сообщили в пресс-службе "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T07:34
2024-05-04T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма расширили автобусное сообщение с селами. С 4 мая в регионе запущены четыре новых маршрута, сообщили в пресс-службе "Крымтроллейбус"."С 4 мая движение по данным маршрутам осуществляется на постоянной основе. На всех автобусных маршрутах работают новые, комфортабельные и безопасные автобусы отечественного производства и использующие экологически чистые виды топлива, а также оснащенные системами кондиционирования и видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС", - отметили в компании.Ознакомиться с расписанием следования новых маршрутов можно на сайте "Крымтроллейбуса".С первого мая в Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566-23 "Симферополь - Урожайное". Ранее сообщалось, что в Крыму возобновлено обслуживание летнего междугороднего автобусного маршрута №199-24 Советский - Судак. Кроме того, новый автобусный маршрут связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли новый автобусный маршрут из Судака в ПрибрежноеОт экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в КрымуВ центре Симферополя может появиться новая троллейбусная остановка
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крым, сакский район, транспорт, общественный транспорт, крымтроллейбус, общество, логистика, новости крыма
В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута

Четыре новых автобусных маршрута запустили в Сакском районе Крыма - "Крымтроллейбус"

07:34 04.05.2024 (обновлено: 07:38 04.05.2024)
 
© КрымтроллейбусПассажирский автобус
Пассажирский автобус
© Крымтроллейбус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма расширили автобусное сообщение с селами. С 4 мая в регионе запущены четыре новых маршрута, сообщили в пресс-службе "Крымтроллейбус".
Отмечается, что регулярные рейсы теперь направляются в Саки из сел Степное (№ 435-22), Виноградово (№ 265-22) и Ильинка (№ 296-22), а из Сак появились пассажирские рейсы во Владимировку (№ 409-07).
"С 4 мая движение по данным маршрутам осуществляется на постоянной основе. На всех автобусных маршрутах работают новые, комфортабельные и безопасные автобусы отечественного производства и использующие экологически чистые виды топлива, а также оснащенные системами кондиционирования и видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС", - отметили в компании.
Ознакомиться с расписанием следования новых маршрутов можно на сайте "Крымтроллейбуса".
С первого мая в Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566-23 "Симферополь - Урожайное". Ранее сообщалось, что в Крыму возобновлено обслуживание летнего междугороднего автобусного маршрута №199-24 Советский - Судак. Кроме того, новый автобусный маршрут связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.
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