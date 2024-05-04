https://crimea.ria.ru/20240504/v-krymu-zapustili-chetyre-novykh-avtobusnykh-marshruta-1137038767.html

В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута

В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 04.05.2024

В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута

В Сакском районе Крыма расширили автобусное сообщение с селами. С 4 мая в регионе запущены четыре новых маршрута, сообщили в пресс-службе "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T07:34

2024-05-04T07:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма расширили автобусное сообщение с селами. С 4 мая в регионе запущены четыре новых маршрута, сообщили в пресс-службе "Крымтроллейбус"."С 4 мая движение по данным маршрутам осуществляется на постоянной основе. На всех автобусных маршрутах работают новые, комфортабельные и безопасные автобусы отечественного производства и использующие экологически чистые виды топлива, а также оснащенные системами кондиционирования и видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС", - отметили в компании.Ознакомиться с расписанием следования новых маршрутов можно на сайте "Крымтроллейбуса".С первого мая в Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566-23 "Симферополь - Урожайное". Ранее сообщалось, что в Крыму возобновлено обслуживание летнего междугороднего автобусного маршрута №199-24 Советский - Судак. Кроме того, новый автобусный маршрут связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли новый автобусный маршрут из Судака в ПрибрежноеОт экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в КрымуВ центре Симферополя может появиться новая троллейбусная остановка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сакский район, транспорт, общественный транспорт, крымтроллейбус, общество, логистика, новости крыма