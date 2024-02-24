https://crimea.ria.ru/20240224/ot-ekskursovoda-do-qr-koda-interesnye-fakty-o-trolleybusakh-v-krymu-1134951562.html

От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму

От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2024

От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму

Свыше ста династий водителей, среди которых большинство - женщины возят жителей и гостей Крыма по самой длинной троллейбусной линии в Европе. Начальник отдела... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T14:15

2024-02-24T14:15

2024-02-24T14:20

крымтроллейбус

радио "спутник в крыму"

история

транспорт

общественный транспорт

общество

музей истории троллейбуса и трамвая крыма

троллейбус

крым в истории: секреты, факты, фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110557/80/1105578037_0:300:2023:1438_1920x0_80_0_0_c86088310be31086c51e5f01b90c7916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Свыше ста династий водителей, среди которых большинство - женщины возят жителей и гостей Крыма по самой длинной троллейбусной линии в Европе. Начальник отдела по работе со СМИ и населением "Крымтроллейбус" Сергей Петля в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал интересные факты о "рогатых".Крымское троллейбусное управление организовано в 1959 году. За рекордные 11 месяцев была построена первая очередь трассы, соединившей столицу республики с Южным берегом (Симферополь – Алушта). Первые троллейбусы на этой линии работали с кондукторами-экскурсоводами.Тогда же был запущен первый в самом Симферополе троллейбусный маршрут Марьино – ж/д вокзал, которым за первый месяц работы воспользовались 200 тысяч пассажиров.Вторую очередь трассы Алушта – Ялта построили в 1961 году. С тех пор междугородная горная троллейбусная линия Симферополь – Ялта, общей протяженностью 85 километров, остается самой длинной в мире.В крымской столице на территории троллейбусного парка действует народный музей, где представлены экспонаты, собранные работниками предприятия и проходят бесплатные экскурсии, в том числе для детей.Сегодня предприятие возродило традицию экскурсий на трассе – все переведено в интернет. В троллейбусах есть плакаты с QR-кодами, перейдя по которым, на маршрутах Симферополь – Ялта и Ялта – Симферополь можно отслушать "две разные экскурсии" (первая – о фактах, вторая – о легендах) на смартфоне или ноутбуке.В бытность Крыма в составе Украины многие маршруты были упразднены.Старые троллейбусы, зашедшие на линию в Крыму в советские времена, были заменены на новые только после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.В 2016 году парк "Крымтроллейбус" впервые в своей истории получил еще и автобусы. Первые 27 машин ходили по пригородным маршрутам Симферополя.Более 100 сотрудников предприятия "Крымтроллейбус" – представители семейных династий. Половина водителей троллейбусов – женщины.Курсы обучения на водителя троллейбусов бесплатные, они длятся полгода. Также есть курсы переподготовки водителей категории С и В на категорию D, также бесплатные.

https://crimea.ria.ru/20220725/Roga-i-kolesa-istorii-iz-krymskogo-trolleybusa-1119834767.html

https://crimea.ria.ru/20221230/gaz-trolleybus-i-foto-s-luny-krymskie-dostizheniya-vremen-sssr-1126190894.html

https://crimea.ria.ru/20210725/Prokatis-na-trolleybuse-cherez-gornyy-pereval-ne-vykhodya-iz-doma__-1117667410.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымтроллейбус, история, транспорт, общественный транспорт, общество, музей истории троллейбуса и трамвая крыма, троллейбус, крым в истории: секреты, факты, фото