https://crimea.ria.ru/20240224/ot-ekskursovoda-do-qr-koda-interesnye-fakty-o-trolleybusakh-v-krymu-1134951562.html
От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму
От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2024
От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму
Свыше ста династий водителей, среди которых большинство - женщины возят жителей и гостей Крыма по самой длинной троллейбусной линии в Европе. Начальник отдела... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T14:15
2024-02-24T14:15
2024-02-24T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Свыше ста династий водителей, среди которых большинство - женщины возят жителей и гостей Крыма по самой длинной троллейбусной линии в Европе. Начальник отдела по работе со СМИ и населением "Крымтроллейбус" Сергей Петля в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал интересные факты о "рогатых".Крымское троллейбусное управление организовано в 1959 году. За рекордные 11 месяцев была построена первая очередь трассы, соединившей столицу республики с Южным берегом (Симферополь – Алушта). Первые троллейбусы на этой линии работали с кондукторами-экскурсоводами.Тогда же был запущен первый в самом Симферополе троллейбусный маршрут Марьино – ж/д вокзал, которым за первый месяц работы воспользовались 200 тысяч пассажиров.Вторую очередь трассы Алушта – Ялта построили в 1961 году. С тех пор междугородная горная троллейбусная линия Симферополь – Ялта, общей протяженностью 85 километров, остается самой длинной в мире.В крымской столице на территории троллейбусного парка действует народный музей, где представлены экспонаты, собранные работниками предприятия и проходят бесплатные экскурсии, в том числе для детей.Сегодня предприятие возродило традицию экскурсий на трассе – все переведено в интернет. В троллейбусах есть плакаты с QR-кодами, перейдя по которым, на маршрутах Симферополь – Ялта и Ялта – Симферополь можно отслушать "две разные экскурсии" (первая – о фактах, вторая – о легендах) на смартфоне или ноутбуке.В бытность Крыма в составе Украины многие маршруты были упразднены.Старые троллейбусы, зашедшие на линию в Крыму в советские времена, были заменены на новые только после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.В 2016 году парк "Крымтроллейбус" впервые в своей истории получил еще и автобусы. Первые 27 машин ходили по пригородным маршрутам Симферополя.Более 100 сотрудников предприятия "Крымтроллейбус" – представители семейных династий. Половина водителей троллейбусов – женщины.Курсы обучения на водителя троллейбусов бесплатные, они длятся полгода. Также есть курсы переподготовки водителей категории С и В на категорию D, также бесплатные.
https://crimea.ria.ru/20220725/Roga-i-kolesa-istorii-iz-krymskogo-trolleybusa-1119834767.html
https://crimea.ria.ru/20221230/gaz-trolleybus-i-foto-s-luny-krymskie-dostizheniya-vremen-sssr-1126190894.html
https://crimea.ria.ru/20210725/Prokatis-na-trolleybuse-cherez-gornyy-pereval-ne-vykhodya-iz-doma__-1117667410.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму
Как изменились троллейбусы в Крыму за 65 лет - интересные факты
14:15 24.02.2024 (обновлено: 14:20 24.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым
. Свыше ста династий водителей, среди которых большинство - женщины возят жителей и гостей Крыма по самой длинной троллейбусной линии в Европе. Начальник отдела по работе со СМИ и населением "Крымтроллейбус" Сергей Петля в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал интересные факты о "рогатых".
Крымское троллейбусное управление организовано в 1959 году. За рекордные 11 месяцев была построена первая очередь трассы, соединившей столицу республики с Южным берегом (Симферополь – Алушта). Первые троллейбусы на этой линии работали с кондукторами-экскурсоводами.
Тогда же был запущен первый в самом Симферополе троллейбусный маршрут Марьино – ж/д вокзал, которым за первый месяц работы воспользовались 200 тысяч пассажиров.
Вторую очередь трассы Алушта – Ялта построили в 1961 году. С тех пор междугородная горная троллейбусная линия Симферополь – Ялта, общей протяженностью 85 километров, остается самой длинной в мире.
В крымской столице на территории троллейбусного парка действует народный музей, где представлены экспонаты, собранные работниками предприятия и проходят бесплатные экскурсии, в том числе для детей.
Сегодня предприятие возродило традицию экскурсий на трассе – все переведено в интернет. В троллейбусах есть плакаты с QR-кодами, перейдя по которым, на маршрутах Симферополь – Ялта и Ялта – Симферополь можно отслушать "две разные экскурсии" (первая – о фактах, вторая – о легендах) на смартфоне или ноутбуке.
В бытность Крыма в составе Украины многие маршруты были упразднены.
Старые троллейбусы, зашедшие на линию в Крыму в советские времена, были заменены на новые только после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
В 2016 году парк "Крымтроллейбус" впервые в своей истории получил еще и автобусы. Первые 27 машин ходили по пригородным маршрутам Симферополя.
Более 100 сотрудников предприятия "Крымтроллейбус" – представители семейных династий. Половина водителей троллейбусов – женщины.
Курсы обучения на водителя троллейбусов бесплатные, они длятся полгода. Также есть курсы переподготовки водителей категории С и В на категорию D, также бесплатные.