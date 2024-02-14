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В центре Симферополя может появиться новая троллейбусная остановка

В центре Симферополя может появиться новая троллейбусная остановка - РИА Новости Крым, 14.02.2024

В центре Симферополя может появиться новая троллейбусная остановка

В "Крымтроллейбусе" рассмотрят возможность организовать еще одну остановку троллейбусов в центре Симферополя – на улице Толстого. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T21:59

2024-02-14T21:59

2024-02-14T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В "Крымтроллейбусе" рассмотрят возможность организовать еще одну остановку троллейбусов в центре Симферополя – на улице Толстого. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела по работе со СМИ и населением предприятия Сергей Петля.По его словам, рассматривается вариант дополнительной остановки электротранспорта в районе парка имени Гагарина.По словам Петли, только с начала 2024 года в Крыму были открыты 17 новых автобусных маршрутов и их число постоянно увеличивается, чем объясняется высокая востребованность в водителях."Нам постоянно нужны водители, как в троллейбусы, так и в автобусы", – сказал он.На сегодняшний день в республике действуют 20 троллейбусных и около 260 автобусных маршрутов, отметил Петля.В парке предприятия свыше тысячи машин: 948 автобусов и 246 троллейбусов четырех марок, из которых 54 – с автономным ходом. После прохождения по контактной линии и подзарядки, такой транспорт с опущенными штангами может проехать около 20 километров, уточнил он.На прошлой неделе министр транспорта республики Николай Лукашенко пообещал наладить отслеживание общественного транспорта в онлайн-сервисах - уже найдено техническое решение этой проблемы, заверил он. При этом министр не исключил, что перевозчикам придется оснащать свой транспорт определенным дополнительным оборудованием.В конце января президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак пояснил, что одной из причин несоблюдения графиков движения автобусов по городским маршрутам стал сезонный рост заболевания ОРВИ среди водителей.В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в муниципалитетах и поручил решить эту проблему в течение двух недель. Он подчеркнул, что расписание, особенно в час пик, должно соблюдаться в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспортаСколько хотят получать водители общественного транспорта в КрымуВ Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов

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крым, симферополь, общественный транспорт, крымтроллейбус, логистика, городская среда, общество, новости крыма