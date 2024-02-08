https://crimea.ria.ru/20240208/v-krymu-poobeschali-naladit-otslezhivanie-transporta-v-onlayn-servisakh-1134769772.html

В Крыму пообещали наладить отслеживание транспорта в онлайн-сервисах

В Крыму пообещали наладить отслеживание транспорта в онлайн-сервисах - РИА Новости Крым, 08.02.2024

В Крыму пообещали наладить отслеживание транспорта в онлайн-сервисах

Сбои в работе сервисов по онлайн-отслеживанию движения общественного транспорта в Крыму в ближайшее время устранят - уже найдено техническое решение этой... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T07:03

2024-02-08T07:03

2024-02-08T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Сбои в работе сервисов по онлайн-отслеживанию движения общественного транспорта в Крыму в ближайшее время устранят - уже найдено техническое решение этой проблемы, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.При этом министр не исключил, что перевозчикам придется оснащать свой транспорт определенным дополнительным оборудованием.Минтранс Крыма в прошлом году предупреждал жителей и гостей республики о сбоях в работе сервиса "Яндекс.Карты" при отслеживании движения общественного транспорта. Пассажирам рекомендовали пользоваться расписанием, которое есть на остановках или на официальных сайтах администраций муниципалитетов.В конце января президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак пояснил, что одной из причин несоблюдения графиков движения автобусов по городским маршрутам стал сезонный рост заболевания ОРВИ среди водителей.В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в муниципалитетах и поручил решить эту проблему в течение двух недель. Он подчеркнул, что расписание, особенно в час пик, должно соблюдаться в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспортаАксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в КрымуВ Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов

https://crimea.ria.ru/20240126/orvi-podkosila-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-simferopole-1134471705.html

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