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В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов

В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов - РИА Новости Крым, 28.01.2024

В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов

В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T07:48

2024-01-28T07:48

2024-01-28T07:48

радио "спутник в крыму"

общественный транспорт

зиновий лудчак

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Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.По словам гостя эфира, основная причина несоблюдения графиков движения общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе республики – недостаток водителей. В Крыму приняли решение переобучать желающих работать в данной сфере, но не имеющих необходимой категории.По его словам, частные компании-перевозчики также готовы оплачивать переподготовку водителей. Лудчак выразил надежду, что в ближайший год удастся если не решить кадровый вопрос, то изменить ситуацию к лучшему.Президент ассоциации автомобильных перевозчиков также отметил, что, несмотря на существующие сложности, в последние годы качество услуг пассажирских перевозок в Крыму существенно повысилось. Во многих городах почти полностью обновлен подвижной состав, и процесс продолжается. Даже за прошлый год только частными перевозчиками в Симферополе приобретено более 40 новых автобусов, в Ялте – более 20.Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками. Он также заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе"Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептрансаРост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о такси

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественный транспорт, зиновий лудчак, крым, новости крыма, автобусное сообщение, симферополь, симферопольский район