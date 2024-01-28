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В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов
В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов - РИА Новости Крым, 28.01.2024
В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов
В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T07:48
2024-01-28T07:48
радио "спутник в крыму"
общественный транспорт
зиновий лудчак
крым
новости крыма
автобусное сообщение
симферополь
симферопольский район
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Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак
Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.По словам гостя эфира, основная причина несоблюдения графиков движения общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе республики – недостаток водителей. В Крыму приняли решение переобучать желающих работать в данной сфере, но не имеющих необходимой категории.По его словам, частные компании-перевозчики также готовы оплачивать переподготовку водителей. Лудчак выразил надежду, что в ближайший год удастся если не решить кадровый вопрос, то изменить ситуацию к лучшему.Президент ассоциации автомобильных перевозчиков также отметил, что, несмотря на существующие сложности, в последние годы качество услуг пассажирских перевозок в Крыму существенно повысилось. Во многих городах почти полностью обновлен подвижной состав, и процесс продолжается. Даже за прошлый год только частными перевозчиками в Симферополе приобретено более 40 новых автобусов, в Ялте – более 20.Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками. Он также заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе"Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептрансаРост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о такси
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общественный транспорт, зиновий лудчак, крым, новости крыма, автобусное сообщение, симферополь, симферопольский район
В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов

В Крыму вводят программу бесплатного переобучения с категории В на D

07:48 28.01.2024
 
© РИА Новости КрымТранспорт
Транспорт - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак
07:48
По словам гостя эфира, основная причина несоблюдения графиков движения общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе республики – недостаток водителей. В Крыму приняли решение переобучать желающих работать в данной сфере, но не имеющих необходимой категории.
"На этот год утверждена программа бесплатной переподготовки водителей с категории "В" на категорию "D", – сообщил Лудчак. – Это должно улучшить ситуацию в сфере пассажирских перевозок".
По его словам, частные компании-перевозчики также готовы оплачивать переподготовку водителей. Лудчак выразил надежду, что в ближайший год удастся если не решить кадровый вопрос, то изменить ситуацию к лучшему.
Президент ассоциации автомобильных перевозчиков также отметил, что, несмотря на существующие сложности, в последние годы качество услуг пассажирских перевозок в Крыму существенно повысилось. Во многих городах почти полностью обновлен подвижной состав, и процесс продолжается. Даже за прошлый год только частными перевозчиками в Симферополе приобретено более 40 новых автобусов, в Ялте – более 20.
Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками. Он также заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.
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