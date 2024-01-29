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Сколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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Сколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму
Сколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Сколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму
Водители общественного транспорта хотят получать не менее 80-100 тысяч рублей в месяц, некоторые называют 150 тысяч рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-29T07:52
2024-01-28T22:56
радио "спутник в крыму"
общественный транспорт
транспорт
крым
зиновий лудчак
новости крыма
автобусное сообщение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Водители общественного транспорта хотят получать не менее 80-100 тысяч рублей в месяц, некоторые называют 150 тысяч рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Гость эфира отметил, что основная причина дефицита водителей автобусов в Крыму – это уровень заработных плат и условий труда – "работать приходится много, а зарплата низкая"."Анализ рынка показал, что водитель хочет получать не менее 80 тысяч рублей, лучше 100 тысяч рублей, некоторые запрашивают даже 150 тысяч рублей", – сообщил Лудчак.По словам президента региональной ассоциации автомобильных перевозчиков, компании не могут обеспечить такого уровня оклады сотрудникам, так как выручка от перевозок не покрыла бы даже фонд заработной платы и затраты на топливо.ОРВИ "подкосила" работу общественного транспорта в Симферополе &gt;&gt;Эксперт пояснил, что для соблюдения режима труда и отдыха на каждом автобусе должно быть три водителя. Однако требование о восьмичасовом рабочем дне соблюдают в основном только госпредприятия, в частных водители работают по 10 часов в день, иногда с переработками. Поэтому средств, чтобы выплачивать водителям по 80-100 тысяч у компаний просто нет, добавил он.Возникший дисбаланс перевозчики стараются сглаживать за счет других инструментов – повышения престижности профессии, предоставления дополнительных преференций и льгот сотрудникам со стороны предприятий.На днях глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками. Он также заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептрансаАксенов уволит главу минсельхоза КрымаПодросток выпал из троллейбуса в Симферополе
https://crimea.ria.ru/20240128/v-krymu-budut-besplatno-uchit-na-voditeley-avtobusov-gorodskikh-marshrutov-1134471904.html
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общественный транспорт, транспорт, крым, зиновий лудчак, новости крыма, автобусное сообщение
Сколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму

Водители городского транспорта в Крыму хотят получать от 80 до 150 тысяч рублей

07:52 29.01.2024
 
© РИА Новости КрымВодитель автобуса
Водитель автобуса - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Водители общественного транспорта хотят получать не менее 80-100 тысяч рублей в месяц, некоторые называют 150 тысяч рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
Гость эфира отметил, что основная причина дефицита водителей автобусов в Крыму – это уровень заработных плат и условий труда – "работать приходится много, а зарплата низкая".
"Анализ рынка показал, что водитель хочет получать не менее 80 тысяч рублей, лучше 100 тысяч рублей, некоторые запрашивают даже 150 тысяч рублей", – сообщил Лудчак.
По словам президента региональной ассоциации автомобильных перевозчиков, компании не могут обеспечить такого уровня оклады сотрудникам, так как выручка от перевозок не покрыла бы даже фонд заработной платы и затраты на топливо.
ОРВИ "подкосила" работу общественного транспорта в Симферополе >>
Эксперт пояснил, что для соблюдения режима труда и отдыха на каждом автобусе должно быть три водителя. Однако требование о восьмичасовом рабочем дне соблюдают в основном только госпредприятия, в частных водители работают по 10 часов в день, иногда с переработками. Поэтому средств, чтобы выплачивать водителям по 80-100 тысяч у компаний просто нет, добавил он.
Возникший дисбаланс перевозчики стараются сглаживать за счет других инструментов – повышения престижности профессии, предоставления дополнительных преференций и льгот сотрудникам со стороны предприятий.
На днях глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками. Он также заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.
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Вчера, 07:48Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов
 
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