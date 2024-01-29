https://crimea.ria.ru/20240129/skolko-khotyat-poluchat-voditeli-obschestvennogo-transporta-v-krymu-1134472008.html

Сколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму

Сколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Сколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму

Водители общественного транспорта хотят получать не менее 80-100 тысяч рублей в месяц, некоторые называют 150 тысяч рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-29T07:52

2024-01-29T07:52

2024-01-28T22:56

радио "спутник в крыму"

общественный транспорт

транспорт

крым

зиновий лудчак

новости крыма

автобусное сообщение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123315107_0:89:3067:1814_1920x0_80_0_0_30093eb3e3930f533a5cbc43ad688224.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Водители общественного транспорта хотят получать не менее 80-100 тысяч рублей в месяц, некоторые называют 150 тысяч рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Гость эфира отметил, что основная причина дефицита водителей автобусов в Крыму – это уровень заработных плат и условий труда – "работать приходится много, а зарплата низкая"."Анализ рынка показал, что водитель хочет получать не менее 80 тысяч рублей, лучше 100 тысяч рублей, некоторые запрашивают даже 150 тысяч рублей", – сообщил Лудчак.По словам президента региональной ассоциации автомобильных перевозчиков, компании не могут обеспечить такого уровня оклады сотрудникам, так как выручка от перевозок не покрыла бы даже фонд заработной платы и затраты на топливо.ОРВИ "подкосила" работу общественного транспорта в Симферополе >>Эксперт пояснил, что для соблюдения режима труда и отдыха на каждом автобусе должно быть три водителя. Однако требование о восьмичасовом рабочем дне соблюдают в основном только госпредприятия, в частных водители работают по 10 часов в день, иногда с переработками. Поэтому средств, чтобы выплачивать водителям по 80-100 тысяч у компаний просто нет, добавил он.Возникший дисбаланс перевозчики стараются сглаживать за счет других инструментов – повышения престижности профессии, предоставления дополнительных преференций и льгот сотрудникам со стороны предприятий.На днях глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками. Он также заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептрансаАксенов уволит главу минсельхоза КрымаПодросток выпал из троллейбуса в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20240128/v-krymu-budut-besplatno-uchit-na-voditeley-avtobusov-gorodskikh-marshrutov-1134471904.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественный транспорт, транспорт, крым, зиновий лудчак, новости крыма, автобусное сообщение