Рейтинг@Mail.ru
Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240705/simferopol-i-kakhovku-svyazal-novyy-avtobusnyy-marshrut-1138616481.html
Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут до Каховки Херсонской области в пятницу запустили из Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T08:44
2024-07-05T08:54
крым
симферополь
новая каховка
херсонская область
автобусное сообщение
новые регионы россии
сообщение между крымом и херсонской областью
логистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138616367_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c68441d0f52e7f6b6603ba54c476f8eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут до Каховки Херсонской области в пятницу запустили из Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым.Автобусы будут отправляться от автовокзала крымской столицы ежедневно.В пути пассажиры проведут порядка пяти часов. Протяженность маршрута составляет около 258 километров. Остановки запланированы в Красноперекопске, Армянске и Чаплынке.По словам жителей Каховки, этот маршрут очень нужен и будет востребован в дальнейшем.Он отметил, что перевозчики в Каховке берут гораздо больше денег за билет до Симферополя, а тут цена "обворожительная" – до 1700 рублей.Министр транспорта Крыма добавил, что сейчас местные власти изучают пассажиропоток, чтобы разработать подобные маршруты на новые территории. С начала года между Крымом и новыми регионами он превысил отметку в 118 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число оконНовый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область
крым
симферополь
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138616367_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ed928bb121b8d2723b0f19e84d06db1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, новая каховка, херсонская область, автобусное сообщение, новые регионы россии, сообщение между крымом и херсонской областью, логистика, новости крыма
Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут

В Каховку из Симферополя отправился первый рейсовый автобус

08:44 05.07.2024 (обновлено: 08:54 05.07.2024)
 
© Telegram Николай ЛукашенкоСимферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
© Telegram Николай Лукашенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут до Каховки Херсонской области в пятницу запустили из Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Автобусы будут отправляться от автовокзала крымской столицы ежедневно.

"Они будут ходить на регулярной основе. Отправление из Симферополя ежедневно в 7:30, из Новой Каховки – в 15:10", – сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко.

В пути пассажиры проведут порядка пяти часов. Протяженность маршрута составляет около 258 километров. Остановки запланированы в Красноперекопске, Армянске и Чаплынке.
По словам жителей Каховки, этот маршрут очень нужен и будет востребован в дальнейшем.

"Я сам родом с Новой Каховки, он нам нужен позарез, потому что самая короткая дистанция – через Чаплынку", - рассказал водитель автобуса Петр Николаевич.

Он отметил, что перевозчики в Каховке берут гораздо больше денег за билет до Симферополя, а тут цена "обворожительная" – до 1700 рублей.
Министр транспорта Крыма добавил, что сейчас местные власти изучают пассажиропоток, чтобы разработать подобные маршруты на новые территории. С начала года между Крымом и новыми регионами он превысил отметку в 118 тысяч человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон
Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область
 
КрымСимферопольНовая КаховкаХерсонская областьАвтобусное сообщениеНовые регионы РоссииСообщение между Крымом и Херсонской областьюЛогистикаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19Воздушная тревога объявлена в Севастополе
10:15Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
10:08На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей
09:51Обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Севастополе проверит СК
09:24Как работает кассетный суббоеприпас ATACMS
08:59В Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей
08:44Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
08:37Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений
08:22На Крымском мосту растет очередь желающих въехать на полуостров
08:10В Севастополе автобус попал в ДТП – погиб водитель и ранены четверо
08:05В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе
07:57Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань
07:43В Британии к власти пришли лейбористы – Риши Сунак уходит в отставку
07:29Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ
07:05Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма
06:34Двое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань
06:20Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
06:01Никаб и хиджаб в Крыму: в муфтияте рассказали о традициях крымских татар
00:01Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 июля
Лента новостейМолния