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Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут до Каховки Херсонской области в пятницу запустили из Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T08:44
2024-07-05T08:44
2024-07-05T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут до Каховки Херсонской области в пятницу запустили из Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым.Автобусы будут отправляться от автовокзала крымской столицы ежедневно.В пути пассажиры проведут порядка пяти часов. Протяженность маршрута составляет около 258 километров. Остановки запланированы в Красноперекопске, Армянске и Чаплынке.По словам жителей Каховки, этот маршрут очень нужен и будет востребован в дальнейшем.Он отметил, что перевозчики в Каховке берут гораздо больше денег за билет до Симферополя, а тут цена "обворожительная" – до 1700 рублей.Министр транспорта Крыма добавил, что сейчас местные власти изучают пассажиропоток, чтобы разработать подобные маршруты на новые территории. С начала года между Крымом и новыми регионами он превысил отметку в 118 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число оконНовый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область
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крым, симферополь, новая каховка, херсонская область, автобусное сообщение, новые регионы россии, сообщение между крымом и херсонской областью, логистика, новости крыма
Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
В Каховку из Симферополя отправился первый рейсовый автобус
08:44 05.07.2024 (обновлено: 08:54 05.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут до Каховки Херсонской области в пятницу запустили из Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Автобусы будут отправляться от автовокзала крымской столицы ежедневно.
"Они будут ходить на регулярной основе. Отправление из Симферополя ежедневно в 7:30, из Новой Каховки – в 15:10", – сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко.
В пути пассажиры проведут порядка пяти часов. Протяженность маршрута составляет около 258 километров. Остановки запланированы в Красноперекопске, Армянске и Чаплынке.
По словам жителей Каховки, этот маршрут очень нужен и будет востребован в дальнейшем.
"Я сам родом с Новой Каховки, он нам нужен позарез, потому что самая короткая дистанция – через Чаплынку", - рассказал водитель автобуса Петр Николаевич.
Он отметил, что перевозчики в Каховке берут гораздо больше денег за билет до Симферополя, а тут цена "обворожительная" – до 1700 рублей.
Министр транспорта Крыма добавил, что сейчас местные власти изучают пассажиропоток, чтобы разработать подобные маршруты на новые территории. С начала года между Крымом и новыми регионами он превысил отметку в 118 тысяч человек.
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