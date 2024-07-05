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Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут

Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут до Каховки Херсонской области в пятницу запустили из Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T08:44

2024-07-05T08:44

2024-07-05T08:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут до Каховки Херсонской области в пятницу запустили из Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым.Автобусы будут отправляться от автовокзала крымской столицы ежедневно.В пути пассажиры проведут порядка пяти часов. Протяженность маршрута составляет около 258 километров. Остановки запланированы в Красноперекопске, Армянске и Чаплынке.По словам жителей Каховки, этот маршрут очень нужен и будет востребован в дальнейшем.Он отметил, что перевозчики в Каховке берут гораздо больше денег за билет до Симферополя, а тут цена "обворожительная" – до 1700 рублей.Министр транспорта Крыма добавил, что сейчас местные власти изучают пассажиропоток, чтобы разработать подобные маршруты на новые территории. С начала года между Крымом и новыми регионами он превысил отметку в 118 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число оконНовый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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