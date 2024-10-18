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Когда начнут "зимовать" все фонтаны в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Когда начнут "зимовать" все фонтаны в Симферополе
Когда начнут "зимовать" все фонтаны в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Когда начнут "зимовать" все фонтаны в Симферополе
Симферополе в течение следующей недели все фонтаны отключат и законсервируют до весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Муниципального РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T08:01
2024-10-18T08:01
симферополь
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
благоустройство
городская среда
парк им. тренева в симферополе
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Симферополе в течение следующей недели все фонтаны отключат и законсервируют до весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Муниципального бюджетного учреждения РК "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, на зиму на некоторых фонтанах выставят антивандальные защитные короба. В парке Тренева в этом году этого делать не будут.По его словам, число случаев вандализма на территории общественных пространств Симферополя сократилось на порядок, но это по-прежнему остается головной болью коммунальщиков. Поэтому в планах выставить охрану и в других парках города."Есть в планах на следующий год проработать этот вопрос по парку Гагарина, потому что у нас там и много аттракционной техники, и рыба в пруду", – отметил он.Также увеличивается число камер видеонаблюдения для выявления правонарушений с передачей материалов в правоохранительные органы, добавил он.В июне о том, что в парках Симферополя появится охрана заявлял глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад" Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтанов
https://crimea.ria.ru/20240606/kak-budet-vyglyadet-novyy-pushkinskiy-fontan-v-simferopole-1137885325.html
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симферополь, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , благоустройство, городская среда, парк им. тренева в симферополе, крым, новости крыма
Когда начнут "зимовать" все фонтаны в Симферополе

В Симферополе в течение недели все фонтаны отключат и законсервируют до весны

08:01 18.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСквер Тренёва в Симферополе
Сквер Тренёва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Симферополе в течение следующей недели все фонтаны отключат и законсервируют до весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Муниципального бюджетного учреждения РК "Парки столицы" Владимир Марченко.
"Мы уже проводим консервацию всех фонтанов, которые в ведении нашего предприятия находятся, сливаем воду, чистим чаши, идет подготовка их к зиме. Обслуживание техники, двигателей, насосов, форсунок. На этой и следующей неделе мы проводим эти мероприятия", – сказал Марченко.
По его словам, на зиму на некоторых фонтанах выставят антивандальные защитные короба. В парке Тренева в этом году этого делать не будут.
"Не будем там выставлять, потому что заключили договор на охрану, привлекли частное охранное предприятие для защиты от вандалов. Поэтому просто законсервируем, и тех конструкций, которые привлекали внимание, уже не будет", – пояснил Марченко.
По его словам, число случаев вандализма на территории общественных пространств Симферополя сократилось на порядок, но это по-прежнему остается головной болью коммунальщиков. Поэтому в планах выставить охрану и в других парках города.
"Есть в планах на следующий год проработать этот вопрос по парку Гагарина, потому что у нас там и много аттракционной техники, и рыба в пруду", – отметил он.
Также увеличивается число камер видеонаблюдения для выявления правонарушений с передачей материалов в правоохранительные органы, добавил он.
В июне о том, что в парках Симферополя появится охрана заявлял глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.
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СимферопольМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"БлагоустройствоГородская средаПарк им. Тренева в СимферополеКрымНовости Крыма
 
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