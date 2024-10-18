https://crimea.ria.ru/20241018/kogda-nachnut-zimovat-vse-fontany-v-simferopole-1141164268.html

Когда начнут "зимовать" все фонтаны в Симферополе

Когда начнут "зимовать" все фонтаны в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Когда начнут "зимовать" все фонтаны в Симферополе

Симферополе в течение следующей недели все фонтаны отключат и законсервируют до весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Муниципального РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T08:01

2024-10-18T08:01

2024-10-18T08:01

симферополь

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

благоустройство

городская среда

парк им. тренева в симферополе

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135923756_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7c8e6c7f736149349238a9b05229a827.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Симферополе в течение следующей недели все фонтаны отключат и законсервируют до весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Муниципального бюджетного учреждения РК "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, на зиму на некоторых фонтанах выставят антивандальные защитные короба. В парке Тренева в этом году этого делать не будут.По его словам, число случаев вандализма на территории общественных пространств Симферополя сократилось на порядок, но это по-прежнему остается головной болью коммунальщиков. Поэтому в планах выставить охрану и в других парках города."Есть в планах на следующий год проработать этот вопрос по парку Гагарина, потому что у нас там и много аттракционной техники, и рыба в пруду", – отметил он.Также увеличивается число камер видеонаблюдения для выявления правонарушений с передачей материалов в правоохранительные органы, добавил он.В июне о том, что в парках Симферополя появится охрана заявлял глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад" Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтанов

https://crimea.ria.ru/20240606/kak-budet-vyglyadet-novyy-pushkinskiy-fontan-v-simferopole-1137885325.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , благоустройство, городская среда, парк им. тренева в симферополе, крым, новости крыма