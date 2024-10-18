Когда начнут "зимовать" все фонтаны в Симферополе
В Симферополе в течение недели все фонтаны отключат и законсервируют до весны
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСквер Тренёва в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Симферополе в течение следующей недели все фонтаны отключат и законсервируют до весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Муниципального бюджетного учреждения РК "Парки столицы" Владимир Марченко.
"Мы уже проводим консервацию всех фонтанов, которые в ведении нашего предприятия находятся, сливаем воду, чистим чаши, идет подготовка их к зиме. Обслуживание техники, двигателей, насосов, форсунок. На этой и следующей неделе мы проводим эти мероприятия", – сказал Марченко.
По его словам, на зиму на некоторых фонтанах выставят антивандальные защитные короба. В парке Тренева в этом году этого делать не будут.
"Не будем там выставлять, потому что заключили договор на охрану, привлекли частное охранное предприятие для защиты от вандалов. Поэтому просто законсервируем, и тех конструкций, которые привлекали внимание, уже не будет", – пояснил Марченко.
По его словам, число случаев вандализма на территории общественных пространств Симферополя сократилось на порядок, но это по-прежнему остается головной болью коммунальщиков. Поэтому в планах выставить охрану и в других парках города.
"Есть в планах на следующий год проработать этот вопрос по парку Гагарина, потому что у нас там и много аттракционной техники, и рыба в пруду", – отметил он.
Также увеличивается число камер видеонаблюдения для выявления правонарушений с передачей материалов в правоохранительные органы, добавил он.
В июне о том, что в парках Симферополя появится охрана заявлял глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.
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