https://crimea.ria.ru/20240719/pochemu-nelzya-pit-vodu-iz-fontana-savopulo-v-tsentre-simferopolya-1138976567.html

Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя

Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя

В фонтане Савопуло на набережной Симферополя, который был установлен в 1857 году, нашли тройное превышение нормы нитратов. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T07:36

2024-07-19T07:36

2024-07-19T07:36

симферополь

радио "спутник в крыму"

андрей артов

мнения

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В фонтане Савопуло на набережной Симферополя, который был установлен в 1857 году, нашли тройное превышение нормы нитратов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал эколог, заместитель председателя КРОО "Экология и мир" Андрей Артов.В этом роднике собираются подземные воды из района Старого города, в котором нет канализации. Неканализованные стоки из выгребных ям попадают в подземные источники, из-за чего в них повышается уровень нитратов."Когда проведут канализацию, то ситуация поменяется, для греческого родника по крайней мере", – уверен Андрей Артов.Ни один из водных источников в пределах города Симферополя не пригоден для питья, подтвердил журналистам радио "Спутник в Крыму" и. о. директора МБУ "Город" Роман Гусынин.Источник в центре Симферополя был открыт в середине XIX века. Его называют Греческим родником или фонтаном Савопуло, поскольку в 1857 году грек Апостол Савопуло облагородил родник, соорудив на этом месте каменный фонтан с резьбой. Он верил, что исцелил слепоту, умываясь водой из этого родника.На известняковой плите возле источника была нанесена надпись: "Сей фонтан был сооружён греком Апостолом Савопуло в 1857 году". Современный вид фонтан приобрел 5 октября 2007 года.Рядом на набережной реки Салгир вскоре появится новый фонтан – Пушкинский. Он будет обустроен на месте заброшенного ручья на склоне в районе Екатерининского сада, заявил архитектор Кирилл Бабеев. В настоящее время завершается процесс изготовления деталей, в ближайшее время элементы фонтана будут доставлены на место установки.Читайте также на РИА Новости Крым:Мраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в СимферополеНачался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменитсяВ Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, андрей артов, мнения, здоровье