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Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя
Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя
В фонтане Савопуло на набережной Симферополя, который был установлен в 1857 году, нашли тройное превышение нормы нитратов. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T07:36
2024-07-19T07:36
симферополь
радио "спутник в крыму"
андрей артов
мнения
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В фонтане Савопуло на набережной Симферополя, который был установлен в 1857 году, нашли тройное превышение нормы нитратов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал эколог, заместитель председателя КРОО "Экология и мир" Андрей Артов.В этом роднике собираются подземные воды из района Старого города, в котором нет канализации. Неканализованные стоки из выгребных ям попадают в подземные источники, из-за чего в них повышается уровень нитратов."Когда проведут канализацию, то ситуация поменяется, для греческого родника по крайней мере", – уверен Андрей Артов.Ни один из водных источников в пределах города Симферополя не пригоден для питья, подтвердил журналистам радио "Спутник в Крыму" и. о. директора МБУ "Город" Роман Гусынин.Источник в центре Симферополя был открыт в середине XIX века. Его называют Греческим родником или фонтаном Савопуло, поскольку в 1857 году грек Апостол Савопуло облагородил родник, соорудив на этом месте каменный фонтан с резьбой. Он верил, что исцелил слепоту, умываясь водой из этого родника.На известняковой плите возле источника была нанесена надпись: "Сей фонтан был сооружён греком Апостолом Савопуло в 1857 году". Современный вид фонтан приобрел 5 октября 2007 года.Рядом на набережной реки Салгир вскоре появится новый фонтан – Пушкинский. Он будет обустроен на месте заброшенного ручья на склоне в районе Екатерининского сада, заявил архитектор Кирилл Бабеев. В настоящее время завершается процесс изготовления деталей, в ближайшее время элементы фонтана будут доставлены на место установки.Читайте также на РИА Новости Крым:Мраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в СимферополеНачался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменитсяВ Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло
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симферополь, андрей артов, мнения, здоровье
Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя

В роднике на набережной Симферополя нитраты превышают норму в три раза

07:36 19.07.2024
 
© РИА Новости КрымФонтан Савопуло
Фонтан Савопуло - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В фонтане Савопуло на набережной Симферополя, который был установлен в 1857 году, нашли тройное превышение нормы нитратов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал эколог, заместитель председателя КРОО "Экология и мир" Андрей Артов.

"Там повышенные нитраты, содержание нитратов в два-три раза превышает предельно допустимые концентрации. Это знает Роспотребнадзор, поэтому они никогда не рекомендовали пить оттуда воду", – сказал он.

В этом роднике собираются подземные воды из района Старого города, в котором нет канализации. Неканализованные стоки из выгребных ям попадают в подземные источники, из-за чего в них повышается уровень нитратов.
"Когда проведут канализацию, то ситуация поменяется, для греческого родника по крайней мере", – уверен Андрей Артов.
Ни один из водных источников в пределах города Симферополя не пригоден для питья, подтвердил журналистам радио "Спутник в Крыму" и. о. директора МБУ "Город" Роман Гусынин.

"Городские источники не предназначены для питья. Так что никому не рекомендую, если даже увидели какие-то источники, пить эту воду, в целях безопасности", – сказал он.

Источник в центре Симферополя был открыт в середине XIX века. Его называют Греческим родником или фонтаном Савопуло, поскольку в 1857 году грек Апостол Савопуло облагородил родник, соорудив на этом месте каменный фонтан с резьбой. Он верил, что исцелил слепоту, умываясь водой из этого родника.
На известняковой плите возле источника была нанесена надпись: "Сей фонтан был сооружён греком Апостолом Савопуло в 1857 году". Современный вид фонтан приобрел 5 октября 2007 года.
Рядом на набережной реки Салгир вскоре появится новый фонтан – Пушкинский. Он будет обустроен на месте заброшенного ручья на склоне в районе Екатерининского сада, заявил архитектор Кирилл Бабеев. В настоящее время завершается процесс изготовления деталей, в ближайшее время элементы фонтана будут доставлены на место установки.
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