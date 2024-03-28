https://crimea.ria.ru/20240328/nachalsya-remont-ekaterininskogo-sada-v-simferopole-chto-izmenitsya-1136117283.html

Начался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменится

Начался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменится - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Начался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменится

В Екатерининском саду в Симферополе восстановят спортивные площадки, отремонтируют ротонду и искусственные пруды, оборудуют системы освещения и видеонаблюдения. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T18:19

2024-03-28T18:19

2024-03-28T18:19

михаил афанасьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Екатерининском саду в Симферополе восстановят спортивные площадки, отремонтируют ротонду и искусственные пруды, оборудуют системы освещения и видеонаблюдения. Подрядчик приступил к строительно-монтажным работам, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.По информации главы крымской столицы, концепция объекта подразумевает наличие открытых спортивно-игровых зон. Комплекс конструкций для занятий спортом, состоящий из бетонных трибун, площадки с покрытием и ограждением запечатлен на фотографиях середины 80-х годов.Кроме того, будет проведен ремонт двух прудов с заменой облицовки и покрытий, устройством системы фильтрации.Также будет капитально отремонтирована ротонда, установлены малые архитектурные формы. Пешеходные дорожки вымостят плиткой. В парке установят системы видеонаблюдения и наружного освещения.Помимо общественных пространств, в столице Крыма в этом году планируют благоустроить 10 дворовых территорий. На всех объектах работы уже начались. В рамках муниципальных мероприятий отремонтируют междворовые проезды.Читайте также на РИА Новости Крым:В сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкцияПериод расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в РоссииВ Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло

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михаил афанасьев, симферополь, городская среда, крым, новости крыма, реконструкция