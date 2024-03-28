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Начался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменится
Начался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменится - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Начался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменится
В Екатерининском саду в Симферополе восстановят спортивные площадки, отремонтируют ротонду и искусственные пруды, оборудуют системы освещения и видеонаблюдения. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T18:19
2024-03-28T18:19
2024-03-28T18:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Екатерининском саду в Симферополе восстановят спортивные площадки, отремонтируют ротонду и искусственные пруды, оборудуют системы освещения и видеонаблюдения. Подрядчик приступил к строительно-монтажным работам, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.По информации главы крымской столицы, концепция объекта подразумевает наличие открытых спортивно-игровых зон. Комплекс конструкций для занятий спортом, состоящий из бетонных трибун, площадки с покрытием и ограждением запечатлен на фотографиях середины 80-х годов.Кроме того, будет проведен ремонт двух прудов с заменой облицовки и покрытий, устройством системы фильтрации.Также будет капитально отремонтирована ротонда, установлены малые архитектурные формы. Пешеходные дорожки вымостят плиткой. В парке установят системы видеонаблюдения и наружного освещения.Помимо общественных пространств, в столице Крыма в этом году планируют благоустроить 10 дворовых территорий. На всех объектах работы уже начались. В рамках муниципальных мероприятий отремонтируют междворовые проезды.Читайте также на РИА Новости Крым:В сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкцияПериод расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в РоссииВ Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло
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михаил афанасьев, симферополь, городская среда, крым, новости крыма, реконструкция
Начался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменится
В Екатерининском саду Симферополя начались строительно-монтажные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Екатерининском саду в Симферополе восстановят спортивные площадки, отремонтируют ротонду и искусственные пруды, оборудуют системы освещения и видеонаблюдения. Подрядчик приступил к строительно-монтажным работам, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
По информации главы крымской столицы, концепция объекта подразумевает наличие открытых спортивно-игровых зон. Комплекс конструкций для занятий спортом, состоящий из бетонных трибун, площадки с покрытием и ограждением запечатлен на фотографиях середины 80-х годов.
"В рамках благоустройства предусмотрено устройство двух спортивных площадок. Одна с покрытием из искусственного газона, вторая — игровое поле для различных видов спорта с бесшовным резиновым покрытием", – написал в своем Telegram-канале Афанасьев.
Кроме того, будет проведен ремонт двух прудов с заменой облицовки и покрытий, устройством системы фильтрации.
Также будет капитально отремонтирована ротонда, установлены малые архитектурные формы. Пешеходные дорожки вымостят плиткой. В парке установят системы видеонаблюдения и наружного освещения.
Помимо общественных пространств, в столице Крыма в этом году планируют благоустроить 10 дворовых территорий. На всех объектах работы уже начались. В рамках муниципальных мероприятий отремонтируют междворовые проезды.
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