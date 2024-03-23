https://crimea.ria.ru/20240323/period-rastsveta-simferopolya-mer-stolitsy-kryma-otsenil-10-letie-v-rossii-1135926804.html

Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в России

Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в России - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в России

Первое десятилетие Крыма в составе Российской Федерации стало для столицы республики периодом расцвета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил мэр... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T21:09

2024-03-23T21:09

2024-03-23T21:09

михаил афанасьев

симферополь

городская среда

общество

крым

ремонт дорог

новости крыма

благоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135923865_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fefb9c8701532a9245b3cbd7b24ae5c1.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Первое десятилетие Крыма в составе Российской Федерации стало для столицы республики периодом расцвета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил мэр Симферополя Михаил Афанасьев.По его словам, сегодня уже трудно посчитать, как много всего сделано за десять лет для нормальной жизнедеятельности города.По его словам, темпы преображения Симферополя не сбавляются. Только в текущем полугодии 2024 года в городе будут отремонтировано дорожное покрытие на десятках улиц.В их числе, по словам главы администрации: ул. Тренева, переулок Элеваторный и пер. Пионерский, ул. Полянская, ул. Генерала Попова, ул. Георгия Морозова, ул. Мраморная, проезд с ул. Киевской на Объездную вдоль ТЦ "Ашан", ул. Мате Залки, ул. Лизы Чайкиной (на участке от ул. Куйбышева до ул. Вишневой), проезд ул. Кечкеметская – ул. Радио, ул. Турецкая, ул. Дзержинского, ул. Петропавловская и ул. Некрасова.Ранее политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что Крым за 10 лет в РФ демонстрирует динамику развития всей России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана СавопулоВ Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский садПросторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголокРеконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы

https://crimea.ria.ru/20240316/10-let-krymskoy-vesny-kak-izmenilsya-poluostrov-1135657031.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил афанасьев, симферополь, городская среда, общество, крым, ремонт дорог, новости крыма, благоустройство