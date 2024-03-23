https://crimea.ria.ru/20240323/period-rastsveta-simferopolya-mer-stolitsy-kryma-otsenil-10-letie-v-rossii-1135926804.html
Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в России
Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в России - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в России
Первое десятилетие Крыма в составе Российской Федерации стало для столицы республики периодом расцвета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил мэр... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T21:09
2024-03-23T21:09
2024-03-23T21:09
михаил афанасьев
симферополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Первое десятилетие Крыма в составе Российской Федерации стало для столицы республики периодом расцвета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил мэр Симферополя Михаил Афанасьев.По его словам, сегодня уже трудно посчитать, как много всего сделано за десять лет для нормальной жизнедеятельности города.По его словам, темпы преображения Симферополя не сбавляются. Только в текущем полугодии 2024 года в городе будут отремонтировано дорожное покрытие на десятках улиц.В их числе, по словам главы администрации: ул. Тренева, переулок Элеваторный и пер. Пионерский, ул. Полянская, ул. Генерала Попова, ул. Георгия Морозова, ул. Мраморная, проезд с ул. Киевской на Объездную вдоль ТЦ "Ашан", ул. Мате Залки, ул. Лизы Чайкиной (на участке от ул. Куйбышева до ул. Вишневой), проезд ул. Кечкеметская – ул. Радио, ул. Турецкая, ул. Дзержинского, ул. Петропавловская и ул. Некрасова.Ранее политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что Крым за 10 лет в РФ демонстрирует динамику развития всей России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана СавопулоВ Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский садПросторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголокРеконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
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михаил афанасьев, симферополь, городская среда, общество, крым, ремонт дорог, новости крыма, благоустройство
Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в России
Афанасьев назвал 10-летие Крыма в составе России периодом расцвета Симферополя
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым.
Первое десятилетие Крыма в составе Российской Федерации стало для столицы республики периодом расцвета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил мэр Симферополя Михаил Афанасьев.
По его словам, сегодня уже трудно посчитать, как много всего сделано за десять лет для нормальной жизнедеятельности города.
"Этот десятилетний период – период расцвета Симферополя. Я в Симферополе учился, потом работал и видел, в каком состоянии были городские улицы и общественные территории начиная с 1999 года. И то, что в городе сделано за 10 лет, сегодня, наверное, сложно и посчитать. Благоустроили социальную инфраструктуру, сады, школы. Сколько благоустроили дворов, территорий, сколько появилось улиц отремонтированных, сколько дорог из грунтовых и щебеночных стали с твердым покрытием", – сказала Афанасьев.
По его словам, темпы преображения Симферополя не сбавляются. Только в текущем полугодии 2024 года в городе будут отремонтировано дорожное покрытие на десятках улиц.
В их числе, по словам главы администрации: ул. Тренева, переулок Элеваторный и пер. Пионерский, ул. Полянская, ул. Генерала Попова, ул. Георгия Морозова, ул. Мраморная, проезд с ул. Киевской на Объездную вдоль ТЦ "Ашан", ул. Мате Залки, ул. Лизы Чайкиной (на участке от ул. Куйбышева до ул. Вишневой), проезд ул. Кечкеметская – ул. Радио, ул. Турецкая, ул. Дзержинского, ул. Петропавловская и ул. Некрасова.
"Это те улицы, которые у нас попали в первый этап ремонта и часть из них уже находится в работе. Это мероприятия в рамках текущего ремонта: бордюрный камень меняется, обустраивается тротуар и меняется дорожное полотно", – отметил Афанасьев.
Ранее политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение
, что Крым за 10 лет в РФ демонстрирует динамику развития всей России.
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