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Крым демонстрирует динамику развития всей России в течение 10 лет - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Крым демонстрирует динамику развития всей России в течение 10 лет
Крым демонстрирует динамику развития всей России в течение 10 лет - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Крым демонстрирует динамику развития всей России в течение 10 лет
За 10 лет в составе России Крым превратился в динамично развивающийся регион, который постоянно меняется и расцветает, как и вся Россия. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T07:03
2024-03-08T07:03
10 лет крымской весне
крым
россия
игорь шатров
дороги крыма
логистика
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туризм в крыму
внутренний туризм
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. За 10 лет в составе России Крым превратился в динамично развивающийся регион, который постоянно меняется и расцветает, как и вся Россия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, за тем, как развивается Крым, он следит все 10 лет и изменения, которые произошли на полуострове за это время, по его мнению, поразительны.Весь постсоветский, "украинский" период "Крым был архаичным", вспоминает Шатров. И "хотя в этом могла быть для кого-то своя особая прелесть", например, связанная с ностальгией по Советскому Союзу, тем не менее почти все здесь отражало застой, говорит он. Тогда как "сейчас регион на глазах обновляется" с удивительной скоростью, а именно этим характеризуется динамика развития всей страны, заметил он.Он отметил, что в Крым сегодня нельзя попасть на самолете, в регион следуют пока только поезда и автомобили, однако "рано или поздно проблема будет решена", а в том, что сделано это будет кардинально, уже сейчас убеждают поручения президента РФ Владимира Путина, отметил Шатров.Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма "Будет строиться высокоскоростная магистраль на Юг. И будут уже часы, а не сутки", – высказал уверенность в перспективах эксперт.В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Адлера, а также в новые регионы РФ.О старте в России масштабного проекта по созданию сети высокоскоростных железных дорог российский лидер заявил в декабре 2023 года, выступая на Железнодорожном форуме в Москве. Накануне президент России Владимир Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до ДонбассаПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейЖелезные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назад
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РИА Новости Крым
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крым, россия, игорь шатров, дороги крыма, логистика, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, благоустройство, новости крыма
Крым демонстрирует динамику развития всей России в течение 10 лет

Крым за 10 лет демонстрирует динамику развития всей России – политолог Шатров

07:03 08.03.2024
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. За 10 лет в составе России Крым превратился в динамично развивающийся регион, который постоянно меняется и расцветает, как и вся Россия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По его словам, за тем, как развивается Крым, он следит все 10 лет и изменения, которые произошли на полуострове за это время, по его мнению, поразительны.
"Я активно наблюдаю за Крымом с Крымской весны. В мае в первый раз после всех событий был там на параде и потом наблюдал за динамикой. Крым, конечно, изменился. Он стал похож на Черноморское побережье Кавказа в плане развития инфраструктуры дорожной, все это современно выглядит", – сказал Шатров.
Весь постсоветский, "украинский" период "Крым был архаичным", вспоминает Шатров. И "хотя в этом могла быть для кого-то своя особая прелесть", например, связанная с ностальгией по Советскому Союзу, тем не менее почти все здесь отражало застой, говорит он. Тогда как "сейчас регион на глазах обновляется" с удивительной скоростью, а именно этим характеризуется динамика развития всей страны, заметил он.
"Это и есть Россия. Это признак России, которая постоянно динамично меняется. Москва у нас такая. И Крым стал таким – он стал меняться. Можно не узнать, приехав на следующее лето, какое-то место. Такого раньше не было в Крыму", – поделился мнением эксперт.
Он отметил, что в Крым сегодня нельзя попасть на самолете, в регион следуют пока только поезда и автомобили, однако "рано или поздно проблема будет решена", а в том, что сделано это будет кардинально, уже сейчас убеждают поручения президента РФ Владимира Путина, отметил Шатров.
Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма
"Будет строиться высокоскоростная магистраль на Юг. И будут уже часы, а не сутки", – высказал уверенность в перспективах эксперт.
В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Адлера, а также в новые регионы РФ.
О старте в России масштабного проекта по созданию сети высокоскоростных железных дорог российский лидер заявил в декабре 2023 года, выступая на Железнодорожном форуме в Москве.
Накануне президент России Владимир Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей.
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