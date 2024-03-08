https://crimea.ria.ru/20240308/krym-demonstriruet-dinamiku-razvitiya-vsey-rossii-v-techenie-10-let-1135489731.html

Крым демонстрирует динамику развития всей России в течение 10 лет

Крым демонстрирует динамику развития всей России в течение 10 лет - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Крым демонстрирует динамику развития всей России в течение 10 лет

За 10 лет в составе России Крым превратился в динамично развивающийся регион, который постоянно меняется и расцветает, как и вся Россия. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T07:03

2024-03-08T07:03

2024-03-08T07:03

10 лет крымской весне

крым

россия

игорь шатров

дороги крыма

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туризм в крыму

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. За 10 лет в составе России Крым превратился в динамично развивающийся регион, который постоянно меняется и расцветает, как и вся Россия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, за тем, как развивается Крым, он следит все 10 лет и изменения, которые произошли на полуострове за это время, по его мнению, поразительны.Весь постсоветский, "украинский" период "Крым был архаичным", вспоминает Шатров. И "хотя в этом могла быть для кого-то своя особая прелесть", например, связанная с ностальгией по Советскому Союзу, тем не менее почти все здесь отражало застой, говорит он. Тогда как "сейчас регион на глазах обновляется" с удивительной скоростью, а именно этим характеризуется динамика развития всей страны, заметил он.Он отметил, что в Крым сегодня нельзя попасть на самолете, в регион следуют пока только поезда и автомобили, однако "рано или поздно проблема будет решена", а в том, что сделано это будет кардинально, уже сейчас убеждают поручения президента РФ Владимира Путина, отметил Шатров.Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма "Будет строиться высокоскоростная магистраль на Юг. И будут уже часы, а не сутки", – высказал уверенность в перспективах эксперт.В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Адлера, а также в новые регионы РФ.О старте в России масштабного проекта по созданию сети высокоскоростных железных дорог российский лидер заявил в декабре 2023 года, выступая на Железнодорожном форуме в Москве. Накануне президент России Владимир Путин призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до ДонбассаПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейЖелезные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назад

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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