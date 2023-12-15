https://crimea.ria.ru/20231215/glavnoe-za-den-15-dekabrya-1133589510.html

Главное за день: 15 декабря

Главное за день: 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Главное за день: 15 декабря

Аэропорт Краснодара успешно принял первый тестовый рейс. В Польше перестали винить Россию в крушении ТУ-154 под Смоленском. Банк России повысил ключевую ставку... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T23:03

2023-12-15T23:03

2023-12-15T23:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара успешно принял первый тестовый рейс. В Польше перестали винить Россию в крушении ТУ-154 под Смоленском. Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Войска России за неделю нанесли 40 точечных ударов по объектам противника и существенно улучшили положение по переднему краю. В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила несколько десантов ВСУ. Путин анонсировал строительство высокоскоростных ж/д магистралей в ЛДНР и на юг.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аэропорт Краснодара принял тестовый рейсСамолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут" вылетел из аэропорта Минеральные воды и приземлился в Краснодаре, сообщили в Росавиации. Выполнение тестового рейса без пассажиров запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара."Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров – главный приоритет", – сказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.Польша перестала винить Россию в гибели Леха КачиньскогоВ Польше больше не винят Россию в катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский, сообщает РИА Новости.Банк России поднял ключевую ставку до 16 %Ключевая ставка будет повышена с 18 декабря 2023 года – такое решение принял Совет директоров Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора."Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 18 декабря 2023 года на 100 б.п., до 16% годовых. Данное решение принято в целях сдерживания инфляционных рисков", – сказано в сообщении.Это уже пятое повышение ставки рефинансирования с начала года.Войска РФ продвинулись на Купянском и Донецком направленияхРоссийские войска в период с 9 по 15 декабря отразили около сотни атак противника и уничтожили более 4 тысяч украинских боевиков. На двух направлениях удалось улучшить положение по переднему краю, сообщает Министерство обороны РФ.ВКС России нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и пунктам размещения иностранных наемников. Были поражены военные аэродромы ВСУ и уничтожены арсеналы артиллерийских боеприпасов.ВСУ 17 раз пытались высадить десант на левом берегу ДнепраПри попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра ликвидированы почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ. Такие данные за неделю приводит Минобороны России.ВС РФ ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригаде теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.Кроме того, в районе Тягинки российские ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Скоростные ж/д магистрали в ЛДНР и на югВысокоскоростные железные дороги в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка, а также до курортов черноморского побережья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Железнодорожном форуме в Москве.

https://crimea.ria.ru/20231215/dlya-poezdov-v-krym-zakupyat-300-novykh-vagonov-v-blizhayshie-neskolko-let-1133582317.html

https://crimea.ria.ru/20231215/bank-rossii-ne-nameren-snizhat-klyuchevuyu-stavku-v-blizhayshee-vremya-1133581398.html

https://crimea.ria.ru/20231215/na-zakarpate-deputat-vzorval-granaty-v-selsovete-raneny-26-chelovek-1133577117.html

https://crimea.ria.ru/20231215/kiev-es-i-orban-chto-oznachayut-bryusselskie-resheniya-po-ukraine-1133574530.html

краснодар

польша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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