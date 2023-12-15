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Главное за день: 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Главное за день: 15 декабря
Главное за день: 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Главное за день: 15 декабря
Аэропорт Краснодара успешно принял первый тестовый рейс. В Польше перестали винить Россию в крушении ТУ-154 под Смоленском. Банк России повысил ключевую ставку... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T23:03
2023-12-15T23:03
новости
главное за день
потери всу
вооруженные силы россии
новости сво
экономика
ключевая ставка
краснодар
безопасность республики крым и севастополя
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара успешно принял первый тестовый рейс. В Польше перестали винить Россию в крушении ТУ-154 под Смоленском. Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Войска России за неделю нанесли 40 точечных ударов по объектам противника и существенно улучшили положение по переднему краю. В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила несколько десантов ВСУ. Путин анонсировал строительство высокоскоростных ж/д магистралей в ЛДНР и на юг.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аэропорт Краснодара принял тестовый рейсСамолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут" вылетел из аэропорта Минеральные воды и приземлился в Краснодаре, сообщили в Росавиации. Выполнение тестового рейса без пассажиров запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара."Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров – главный приоритет", – сказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.Польша перестала винить Россию в гибели Леха КачиньскогоВ Польше больше не винят Россию в катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский, сообщает РИА Новости.Банк России поднял ключевую ставку до 16 %Ключевая ставка будет повышена с 18 декабря 2023 года – такое решение принял Совет директоров Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора."Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 18 декабря 2023 года на 100 б.п., до 16% годовых. Данное решение принято в целях сдерживания инфляционных рисков", – сказано в сообщении.Это уже пятое повышение ставки рефинансирования с начала года.Войска РФ продвинулись на Купянском и Донецком направленияхРоссийские войска в период с 9 по 15 декабря отразили около сотни атак противника и уничтожили более 4 тысяч украинских боевиков. На двух направлениях удалось улучшить положение по переднему краю, сообщает Министерство обороны РФ.ВКС России нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и пунктам размещения иностранных наемников. Были поражены военные аэродромы ВСУ и уничтожены арсеналы артиллерийских боеприпасов.ВСУ 17 раз пытались высадить десант на левом берегу ДнепраПри попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра ликвидированы почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ. Такие данные за неделю приводит Минобороны России.ВС РФ ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригаде теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.Кроме того, в районе Тягинки российские ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Скоростные ж/д магистрали в ЛДНР и на югВысокоскоростные железные дороги в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка, а также до курортов черноморского побережья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Железнодорожном форуме в Москве.
https://crimea.ria.ru/20231215/dlya-poezdov-v-krym-zakupyat-300-novykh-vagonov-v-blizhayshie-neskolko-let-1133582317.html
https://crimea.ria.ru/20231215/bank-rossii-ne-nameren-snizhat-klyuchevuyu-stavku-v-blizhayshee-vremya-1133581398.html
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новости, главное за день, потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, экономика, ключевая ставка, краснодар, безопасность республики крым и севастополя, польша, катастрофе самолета ту-154 под смоленском
Главное за день: 15 декабря

Главные события и заявления пятницы, 15 декабря

23:03 15.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе IV Железнодорожного съезда
Президент РФ В. Путин принял участие в работе IV Железнодорожного съезда - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара успешно принял первый тестовый рейс. В Польше перестали винить Россию в крушении ТУ-154 под Смоленском. Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Войска России за неделю нанесли 40 точечных ударов по объектам противника и существенно улучшили положение по переднему краю. В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила несколько десантов ВСУ. Путин анонсировал строительство высокоскоростных ж/д магистралей в ЛДНР и на юг.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут" вылетел из аэропорта Минеральные воды и приземлился в Краснодаре, сообщили в Росавиации. Выполнение тестового рейса без пассажиров запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара.
"Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров – главный приоритет", – сказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Вагон
Вчера, 18:24
Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет

Польша перестала винить Россию в гибели Леха Качиньского

В Польше больше не винят Россию в катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский, сообщает РИА Новости.
"Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера (возглавлял МВД Польши в 2009-2011 года – ред.) подробно объяснил причины той страшной катастрофы – честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича", - сказал Кервиньский.

Банк России поднял ключевую ставку до 16 %

Ключевая ставка будет повышена с 18 декабря 2023 года – такое решение принял Совет директоров Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 18 декабря 2023 года на 100 б.п., до 16% годовых. Данное решение принято в целях сдерживания инфляционных рисков", – сказано в сообщении.
Это уже пятое повышение ставки рефинансирования с начала года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Вчера, 17:42
Банк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время

Войска РФ продвинулись на Купянском и Донецком направлениях

Российские войска в период с 9 по 15 декабря отразили около сотни атак противника и уничтожили более 4 тысяч украинских боевиков. На двух направлениях удалось улучшить положение по переднему краю, сообщает Министерство обороны РФ.
ВКС России нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ, складам с вооружением и пунктам размещения иностранных наемников. Были поражены военные аэродромы ВСУ и уничтожены арсеналы артиллерийских боеприпасов.

ВСУ 17 раз пытались высадить десант на левом берегу Днепра

При попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра ликвидированы почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ. Такие данные за неделю приводит Минобороны России.
ВС РФ ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригаде теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.
Кроме того, в районе Тягинки российские ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Гранаты
Вчера, 14:08
На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете: ранены 26 человек

Скоростные ж/д магистрали в ЛДНР и на юг

Высокоскоростные железные дороги в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка, а также до курортов черноморского побережья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Железнодорожном форуме в Москве.
"Начинаем масштабный проект по созданию сети высокоскоростных железных дорог. В качестве первого шага такой маршрут должен кардинально сократить время в пути между двумя крупнейшими агломерациями нашей страны – Москвой и Санкт-Петербургом. Затем такие трассы должны соединить столицу с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, обеспечить большую и лучшую доступность для наших граждан. Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка", – сказал глава государства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Вчера, 13:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
Киев, ЕС и Орбан: что означают брюссельские решения по Украине
 
НовостиГлавное за деньПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости СВОЭкономикаКлючевая ставкаКраснодарБезопасность Республики Крым и СевастополяПольшакатастрофе самолета Ту-154 под Смоленском
 
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