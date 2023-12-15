https://crimea.ria.ru/20231215/polsha-perestala-vinit-rossiyu-v-krushenii-tu-154-pod-smolenskom-1133582015.html
Польша перестала винить Россию в крушении Ту-154 под Смоленском
Польша перестала винить Россию в крушении Ту-154 под Смоленском - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Польша перестала винить Россию в крушении Ту-154 под Смоленском
Власти Польши решили официально отказаться от обвинений в адрес России в катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в которой погиб президент... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T16:34
2023-12-15T16:34
2023-12-15T16:34
польша
россия
катастрофе самолета ту-154 под смоленском
новости
лех качиньский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Власти Польши решили официально отказаться от обвинений в адрес России в катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский, сообщает РИА Новости.Ранее комиссия, возглавляемая бывшим министром национальной обороны республики Антони Мачеревичем, озвучила подозрения в покушении на жизни Качиньского и других 95 пассажиров Ту-154. До этого Варшава обвиняла в катастрофе российские власти, полагая, что на борту лайнера произошел взрыв, и возбудила дела против троих авиадиспетчеров.По словам польского министра, "время теорий заговора и лжи пана Мачеревича закончилось".Самолет Ту-154, на котором находились президент Лех Качиньский, его супруга, а также известные польские политики, высшее военное командование и общественные и религиозные деятели, разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Все 88 пассажиров и 8 членов экипажа погибли. "Борт №1" летел в Россию с частным визитом.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к выводу, что причиной катастрофы стала ошибка экипажа, а также недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома "Смоленск-Северный", и указала на недостатки в техническом обеспечении аэродрома.В 2018 году польские власти аннулировали выводы этой комиссии и назначили новое расследование. Вторая комиссия во главе с Мачеревичем заявила, что причиной катастрофы являлись преднамеренные взрывы внутри самолета, и обвинила в их организации российские спецслужбы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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польша, россия, катастрофе самолета ту-154 под смоленском, новости, лех качиньский
Польша перестала винить Россию в крушении Ту-154 под Смоленском
Польша откажется винить Россию в крушении правительственного Ту-154 под Смоленском
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Власти Польши решили официально отказаться от обвинений в адрес России в катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский, сообщает РИА Новости.
Ранее комиссия, возглавляемая бывшим министром национальной обороны республики Антони Мачеревичем, озвучила подозрения в покушении на жизни Качиньского и других 95 пассажиров Ту-154. До этого Варшава обвиняла в катастрофе российские власти, полагая, что на борту лайнера произошел взрыв, и возбудила дела против троих авиадиспетчеров.
"Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера (возглавлял МВД Польши в 2009-2011 года – ред.) подробно объяснил причины той страшной катастрофы – честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича", - сказал Кервиньский.
По словам польского министра, "время теорий заговора и лжи пана Мачеревича закончилось".
Самолет Ту-154, на котором находились президент Лех Качиньский, его супруга, а также известные польские политики, высшее военное командование и общественные и религиозные деятели, разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Все 88 пассажиров и 8 членов экипажа погибли. "Борт №1" летел в Россию с частным визитом.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к выводу, что причиной катастрофы стала ошибка экипажа, а также недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома "Смоленск-Северный", и указала на недостатки в техническом обеспечении аэродрома.
В 2018 году польские власти аннулировали выводы этой комиссии и назначили новое расследование. Вторая комиссия во главе с Мачеревичем заявила, что причиной катастрофы являлись преднамеренные взрывы внутри самолета, и обвинила в их организации российские спецслужбы.