https://crimea.ria.ru/20231215/polsha-perestala-vinit-rossiyu-v-krushenii-tu-154-pod-smolenskom-1133582015.html

Польша перестала винить Россию в крушении Ту-154 под Смоленском

Польша перестала винить Россию в крушении Ту-154 под Смоленском - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Польша перестала винить Россию в крушении Ту-154 под Смоленском

Власти Польши решили официально отказаться от обвинений в адрес России в катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в которой погиб президент... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T16:34

2023-12-15T16:34

2023-12-15T16:34

польша

россия

катастрофе самолета ту-154 под смоленском

новости

лех качиньский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Власти Польши решили официально отказаться от обвинений в адрес России в катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский, сообщает РИА Новости.Ранее комиссия, возглавляемая бывшим министром национальной обороны республики Антони Мачеревичем, озвучила подозрения в покушении на жизни Качиньского и других 95 пассажиров Ту-154. До этого Варшава обвиняла в катастрофе российские власти, полагая, что на борту лайнера произошел взрыв, и возбудила дела против троих авиадиспетчеров.По словам польского министра, "время теорий заговора и лжи пана Мачеревича закончилось".Самолет Ту-154, на котором находились президент Лех Качиньский, его супруга, а также известные польские политики, высшее военное командование и общественные и религиозные деятели, разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Все 88 пассажиров и 8 членов экипажа погибли. "Борт №1" летел в Россию с частным визитом.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к выводу, что причиной катастрофы стала ошибка экипажа, а также недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома "Смоленск-Северный", и указала на недостатки в техническом обеспечении аэродрома.В 2018 году польские власти аннулировали выводы этой комиссии и назначили новое расследование. Вторая комиссия во главе с Мачеревичем заявила, что причиной катастрофы являлись преднамеренные взрывы внутри самолета, и обвинила в их организации российские спецслужбы.

https://crimea.ria.ru/20180111/1113444020.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, россия, катастрофе самолета ту-154 под смоленском, новости, лех качиньский