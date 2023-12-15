https://crimea.ria.ru/20231215/v-popytkakh-forsirovat-dnepr-unichtozheny-300-diversantov-vsu-i-17-lodok-1133579201.html
В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок
В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок - РИА Новости Крым, 15.12.2023
В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок
Почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ ликвидированы при попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T15:03
2023-12-15T15:03
2023-12-15T15:10
херсон
херсонская область
днепр
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пво
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132875436_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d832c92a2a4aeb2c435f68b3e4f7b65.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ ликвидированы при попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра. Такие данные за неделю боев приводит Минобороны России.Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригаде теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.При этом в течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки - 25 боевиков.Кроме того, в районе Тягинки российские ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Всего за неделю перехвачены тактическая ракета "Точка-У", две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончитсяШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и РаботиноПрощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ
херсон
херсонская область
днепр
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132875436_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_d6bd4ca91de461482d888830367045dd.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область, днепр, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), himars, новости сво
В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок
ВСУ за неделю потеряли почти 300 боевиков и 17 лодок при попытках форсировать Днепр
15:03 15.12.2023 (обновлено: 15:10 15.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ ликвидированы при попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра. Такие данные за неделю боев приводит Минобороны России.
Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригаде теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.
"На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
При этом в течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки - 25 боевиков.
Кроме того, в районе Тягинки российские ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Всего за неделю перехвачены тактическая ракета "Точка-У", две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым: