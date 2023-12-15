https://crimea.ria.ru/20231215/v-popytkakh-forsirovat-dnepr-unichtozheny-300-diversantov-vsu-i-17-lodok-1133579201.html

В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок

В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок - РИА Новости Крым, 15.12.2023

В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок

Почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ ликвидированы при попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T15:03

2023-12-15T15:03

2023-12-15T15:10

херсон

херсонская область

днепр

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

пво

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ ликвидированы при попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра. Такие данные за неделю боев приводит Минобороны России.Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригаде теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.При этом в течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки - 25 боевиков.Кроме того, в районе Тягинки российские ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Всего за неделю перехвачены тактическая ракета "Точка-У", две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончитсяШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и РаботиноПрощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ

херсон

херсонская область

днепр

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херсон, херсонская область, днепр, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), himars, новости сво