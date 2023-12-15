Рейтинг@Mail.ru
В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231215/v-popytkakh-forsirovat-dnepr-unichtozheny-300-diversantov-vsu-i-17-lodok-1133579201.html
В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок
В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок - РИА Новости Крым, 15.12.2023
В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок
Почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ ликвидированы при попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T15:03
2023-12-15T15:10
херсон
херсонская область
днепр
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пво
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132875436_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d832c92a2a4aeb2c435f68b3e4f7b65.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ ликвидированы при попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра. Такие данные за неделю боев приводит Минобороны России.Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригаде теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.При этом в течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки - 25 боевиков.Кроме того, в районе Тягинки российские ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Всего за неделю перехвачены тактическая ракета "Точка-У", две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончитсяШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и РаботиноПрощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ
херсон
херсонская область
днепр
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132875436_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_d6bd4ca91de461482d888830367045dd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсон, херсонская область, днепр, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), himars, новости сво
В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок

ВСУ за неделю потеряли почти 300 боевиков и 17 лодок при попытках форсировать Днепр

15:03 15.12.2023 (обновлено: 15:10 15.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
Боевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Почти 300 боевиков и 17 лодок, а также автомобили и военная техника ВСУ ликвидированы при попытках высадить десантные группы на островах и левом берегу Днепра. Такие данные за неделю боев приводит Минобороны России.
Вооруженные силы России ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригаде теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.
"На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
При этом в течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки - 25 боевиков.
Кроме того, в районе Тягинки российские ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Всего за неделю перехвачены тактическая ракета "Точка-У", две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончится
Штурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино
Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ
 
ХерсонХерсонская областьДнепрВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПВОАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARSНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Войска РФ продвинулись вперед на Купянском и Донецком направлениях
15:44Путин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мост
15:24Путин: скоростные ж/д магистрали будут строить до Донецка и Луганска
15:1740 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"
15:14Очередь у Крымского моста растет: сколько ждать проезда
15:03В попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодок
14:56При подрыве машины на мине под Белгородом пострадали чиновники
14:44Ждут непогоду: дорожники Крыма переведены на круглосуточное дежурство
14:10Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод
14:08На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете: ранены 26 человек
13:47Киев, ЕС и Орбан: что означают брюссельские решения по Украине
13:33Банк России поднял ключевую ставку до 16 %
13:28Крым и Кубань не соревнуются за туристов
13:18У Крымского моста выросла очередь
13:08В подтопленном штормом Прибрежном в Крыму возвели защитную дамбу
12:59Украинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ
12:44Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях региона
12:28Украина в ЕС: от чего на самом деле зависит окончательное решение
12:04Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
11:52Пострадавшего мужчину и заблудившихся грибников спасли в лесах Крыма
Лента новостейМолния