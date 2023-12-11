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Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ
Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ
Российские войска поразили в Херсонской области два склада вооружения, а также скопления живой силы и военной техники противника в 107 районах. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.12.2023
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новости сво
потери всу
министерство обороны рф
херсонская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили в Херсонской области два склада вооружения, а также скопления живой силы и военной техники противника в 107 районах. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.Кроме того, средствами ПВО уничтожено 24 украинских беспилотника в Луганской и Донецкой народных республиках, а также над территорией Запорожской и Херсонской областей.Ранее в Минобороны опубликовали кадры боевой работы автоматических минометов "Василек". По информации оборонного ведомства, минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовВ Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБНа Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр
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новости сво, потери всу , министерство обороны рф, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ

В Чернобаевке Херсонской области уничтожены два украинских склада с оружием

14:57 11.12.2023 (обновлено: 15:03 11.12.2023)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили в Херсонской области два склада вооружения, а также скопления живой силы и военной техники противника в 107 районах. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах", - говорится в сообщении.

Кроме того, средствами ПВО уничтожено 24 украинских беспилотника в Луганской и Донецкой народных республиках, а также над территорией Запорожской и Херсонской областей.
Ранее в Минобороны опубликовали кадры боевой работы автоматических минометов "Василек". По информации оборонного ведомства, минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа.
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Новости СВОПотери ВСУМинистерство обороны РФХерсонская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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