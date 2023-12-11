https://crimea.ria.ru/20231211/proschay-oruzhie-v-khersonskoy-oblasti-unichtozheno-dva-oruzheynykh-sklada-vsu-1133464999.html

Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ

Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ

Российские войска поразили в Херсонской области два склада вооружения, а также скопления живой силы и военной техники противника в 107 районах. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T14:57

2023-12-11T14:57

2023-12-11T15:03

новости сво

потери всу

министерство обороны рф

херсонская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4853ac658fc909d99e3475e14787086b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили в Херсонской области два склада вооружения, а также скопления живой силы и военной техники противника в 107 районах. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.Кроме того, средствами ПВО уничтожено 24 украинских беспилотника в Луганской и Донецкой народных республиках, а также над территорией Запорожской и Херсонской областей.Ранее в Минобороны опубликовали кадры боевой работы автоматических минометов "Василек". По информации оборонного ведомства, минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовВ Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБНа Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , министерство обороны рф, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)