https://crimea.ria.ru/20231211/proschay-oruzhie-v-khersonskoy-oblasti-unichtozheno-dva-oruzheynykh-sklada-vsu-1133464999.html
Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ
Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ
Российские войска поразили в Херсонской области два склада вооружения, а также скопления живой силы и военной техники противника в 107 районах. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T14:57
2023-12-11T14:57
2023-12-11T15:03
новости сво
потери всу
министерство обороны рф
херсонская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Российские войска поразили в Херсонской области два склада вооружения, а также скопления живой силы и военной техники противника в 107 районах. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.Кроме того, средствами ПВО уничтожено 24 украинских беспилотника в Луганской и Донецкой народных республиках, а также над территорией Запорожской и Херсонской областей.Ранее в Минобороны опубликовали кадры боевой работы автоматических минометов "Василек". По информации оборонного ведомства, минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовВ Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБНа Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр
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новости сво, потери всу , министерство обороны рф, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Прощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ
В Чернобаевке Херсонской области уничтожены два украинских склада с оружием
14:57 11.12.2023 (обновлено: 15:03 11.12.2023)