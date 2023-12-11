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Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ
Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ
Минометчики российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T10:09
2023-12-11T10:09
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Минометчики российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что бойцы расчета 82-мм автоматических минометов "Василек" уничтожили позиции противника. Точность стрельбы проконтролировали передовые артиллерийские наводчики и операторы БПЛА.Ранее в МО сообщили, что Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив свыше 625 боевиков и отразив семь вражеских атак на трех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтоженыВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, луганская народная республика (лнр), события в донбассе
Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ

Российские минометчики сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении

10:09 11.12.2023
 
© Министерство обороны РФРоссийские минометчики сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские минометчики сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Минометчики российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа. Группа украинских боевиков уничтожена в ходе ротации на боевых позициях в Серебрянском лесничестве", - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что бойцы расчета 82-мм автоматических минометов "Василек" уничтожили позиции противника. Точность стрельбы проконтролировали передовые артиллерийские наводчики и операторы БПЛА.
Ранее в МО сообщили, что Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив свыше 625 боевиков и отразив семь вражеских атак на трех направлениях.
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