https://crimea.ria.ru/20231211/rossiyskiy-vasilek-sorval-rotatsiyu-vsu-1133448365.html
Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ
Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ
Минометчики российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T10:09
2023-12-11T10:09
2023-12-11T10:09
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Минометчики российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что бойцы расчета 82-мм автоматических минометов "Василек" уничтожили позиции противника. Точность стрельбы проконтролировали передовые артиллерийские наводчики и операторы БПЛА.Ранее в МО сообщили, что Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив свыше 625 боевиков и отразив семь вражеских атак на трех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтоженыВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
https://crimea.ria.ru/20231210/takikh-kak-ya--ubivayut-intervyu-s-zhenschinoy-snayperom-1133373516.html
харьковская область
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, луганская народная республика (лнр), события в донбассе
Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ
Российские минометчики сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении