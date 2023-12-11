https://crimea.ria.ru/20231211/rossiyskiy-vasilek-sorval-rotatsiyu-vsu-1133448365.html

Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ

Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ

Минометчики российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T10:09

2023-12-11T10:09

2023-12-11T10:09

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

харьковская область

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Минометчики российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что бойцы расчета 82-мм автоматических минометов "Василек" уничтожили позиции противника. Точность стрельбы проконтролировали передовые артиллерийские наводчики и операторы БПЛА.Ранее в МО сообщили, что Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив свыше 625 боевиков и отразив семь вражеских атак на трех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтоженыВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"

https://crimea.ria.ru/20231210/takikh-kak-ya--ubivayut-intervyu-s-zhenschinoy-snayperom-1133373516.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, луганская народная республика (лнр), события в донбассе