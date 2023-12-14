https://crimea.ria.ru/20231214/putin-o-platsdarme-vsu-v-rayone-krynok-skoro-vse-zakonchitsya-1133540274.html
Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончится
Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончится - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончится
Вооруженные силы Украины продолжают посылать на истребление свои элитные штурмовые отряды в район Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области, скоро все... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T13:24
2023-12-14T13:24
2023-12-14T13:51
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
херсонская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают посылать на истребление свои элитные штурмовые отряды в район Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области, скоро все украинские военные будут оттуда выдавлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.По его мнению, такие действия киевского режима связаны с поездками руководства Украины за границу с целью "выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, военную составляющую, технику и боеприпасы".Путин также отметил, что российское военное командование решило отвести подразделения ВС РФ в районе Крынок "на несколько метров в лесопосадки", чтобы не подвергать их излишнему риску и потерям.Президент также обратил внимание на то, что в попытках форсировать Днепр гибнут "не просто военнослужащие ВСУ, а элита – штурмовые отряды".По его словам, он посоветовал начальнику Генерального штаба не спешить выдавливать оттуда украинских боевиков, поскольку российской стороне выгодно, чтобы ВСУ продолжили "бездумно подавать туда личный состав"."К сожалению, это такая логика вооруженной борьбы. Но они вот продолжают это делать.И это трагедия, я считаю, для них. Тем не менее, и министр (обороны – ред.), и НГШ (начальник Генштаба – ред.) сказали: нет, мы постепенно все-таки будем там сужать это пространство свободы. Это и происходит. Я думаю, что к этому идет и скоро закончится", – подытожил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Вражеские потери растут: ВСУ лишились еще 700 боевиков за сутки"Держаться нету больше сил": ВСУ выводят штурмовиков-азовцев* из АвдеевкиШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), херсонская область, новости сво, вооруженные силы россии
Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончится
Путин о ситуации в районе Крынок Херсонской области: ВСУ попали в огневой мешок
13:24 14.12.2023 (обновлено: 13:51 14.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают посылать на истребление свои элитные штурмовые отряды в район Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области, скоро все украинские военные будут оттуда выдавлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.
"Я даже не знаю, зачем они (ВСУ – ред.) это делают. Они пихают своих людей просто на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец… ВСУ используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения. У наших военнослужащих там потери санитарные – два, три (человека – ред.). Вот три дня назад шесть человек были ранены. У противников десятки погибших. Они попали в огневой мешок", – сказал глава государства.
По его мнению, такие действия киевского режима связаны с поездками руководства Украины за границу с целью "выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, военную составляющую, технику и боеприпасы".
Путин также отметил, что российское военное командование решило отвести подразделения ВС РФ в районе Крынок "на несколько метров в лесопосадки", чтобы не подвергать их излишнему риску и потерям.
Президент также обратил внимание на то, что в попытках форсировать Днепр гибнут "не просто военнослужащие ВСУ, а элита – штурмовые отряды".
"Их вообще-то не так много. А если посчитать, какие за полтора месяца там потери у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны. Но это их дело", – добавил российский лидер.
По его словам, он посоветовал начальнику Генерального штаба не спешить выдавливать оттуда украинских боевиков, поскольку российской стороне выгодно, чтобы ВСУ продолжили "бездумно подавать туда личный состав".
"К сожалению, это такая логика вооруженной борьбы. Но они вот продолжают это делать.
И это трагедия, я считаю, для них. Тем не менее, и министр (обороны – ред.), и НГШ (начальник Генштаба – ред.) сказали: нет, мы постепенно все-таки будем там сужать это пространство свободы. Это и происходит. Я думаю, что к этому идет и скоро закончится", – подытожил Путин.
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